高层炒油蒙巨亏‧中石化或需多拨91亿作库存减值 中国石化附属联合石化两名高管炒油失利，拖累股价急跌。中金发表报告指出，除了相关损失外，中石化在2018年10月至2019年1月可能需要进行大约150亿元（人民币，下同。约91亿令吉）的账面库存减值。

（中国‧北京28日讯）中国石化附属联合石化两名高管炒油失利，拖累股价急跌。中金发表报告指出，除了相关损失外，中石化在2018年10月至2019年1月可能需要进行大约150亿元（人民币，下同。约91亿令吉）的账面库存减值。

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中金表示，联合石化在原油期货交易中出现亏损，可能是因为采取了买入看涨期权的同时，卖出看跌期权的策略；而大多数亏损可能产生于卖出看跌期权的过程中。该行认为中石化股价短线面临进一步下跌的风险。

中国媒体引述消息称，联合石化总经理陈波在70多美元的时候增持原油期货好仓，据说买了3000万至7000万桶，结果令公司亏损数十亿美元。

中石化前日收市跌4.7%，昨早曾跌逾半成，低见5.4元，2天累挫近10%。该股已连跌第九天，累积跌幅达17%。

中石化日前公布，了解到联合石化在某些原油交易过程中因油价下跌产生部份损失，正在评估具体情况。

联合石化总经理陈波和党委书记詹麒因工作原因停职，由副总经理陈岗主持行政工作。

该公司称，该公司目前生产经营情况一切正常。