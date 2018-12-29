承认错误跟风“运动时尚”‧安德玛重回体育老本行 正所谓“术业有专攻”，知名运动品牌安德玛（Under Armour，UA）在跟风“运动休闲（Athleisure）”热潮碰壁后，终于打算重拾老本行，回归其运动装备品牌的根基。

（纽约28日讯）正所谓“术业有专攻”，知名运动品牌安德玛（Under Armour，UA）在跟风“运动休闲（Athleisure）”热潮碰壁后，终于打算重拾老本行，回归其运动装备品牌的根基。

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据华尔街见闻报道，UA曾是过去10年来在同行之中表现最好的公司，从2009到2015年，公司股价上涨25倍，是当之无愧的明星股。

但自从2015年该公司开始涉足风靡一时的“运动时尚”领域后，公司股价急转直下，不复当年辉煌，与行业“大哥”耐克的走势更是背道而驰。

另外，就在本月早些时候的投资者日上，UA发表了令人沮丧的财务预测，引起股价暴跌逾11%。

在接受《金融时报》采访时，公司创始人兼CEO凯文•普朗克（KevinPlank）表示，该品牌的成立就是为了帮助消费者更多地参与体育运动，尽管未来UA将继续致力于在风格上有所创新，但注意力将始终集中于生产专业运动服装。“我们成长得太快，以至于失去了焦点。”

一直以来，运动服饰和高级时装在时尚界是两个极端的存在，但今年，一种名为“运动时尚”的概念被引入了时尚界，掀起了一股流行热潮。这种着装风格给人以一种舒适感，与当代年轻人自由随兴的个性更加匹配，受到市场的热烈欢迎。

上个月，时尚评论员Anders ChristianMadsen曾在英国版Vogue杂志上刊登文章称，“athleisure”将成为未来时尚界的“标准着装”。

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2016年开始，随着彪马、阿迪达斯等大运动品牌在产品中加入“运动时尚”元素，UA也坐不住了。为了扩大市场、开拓新产品线，这家专注于生产专业运动服饰、拥有众多健身爱好者粉丝的品牌也开始跑步入场，与时尚界人士展开合作，打造运动风与时尚风相结合的产品。

随后，UA聘请小有名气的年轻时尚设计师Tim Coppens来开发其高端时尚产品线UAS，以吸引年轻消费者，特别是扩大女性消费者市场。CEO普朗克也曾在2016年第四季财报公布后的电话会议上表示，UA的产品需要变得更加时尚。

理想很丰满，但UAS系列产品的销售情况并没有达到预想的效果。UA整体在北美市场的销售每况愈下，公司股价也开始大幅下跌。即便有NBA全明星球员的代言加持，也未能给情况带来好转。如今，宣告失败的UAS产品线已经停产。

据最近Refinitv的一项民意调查显示，短期来看，该公司预计2019年的收入将增长3至4%，每股收益低于分析师此前的预期。

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据Market Insider援引咨询公司Global Data Retail的分析师Anthony Riva表示，在他们的调查中，有越来越多的美国客户放弃UA，因为他们已经不清楚UA究竟代表着甚么？UA究竟擅长运动市场的哪个部份。

咨询公司AT Kearney的合伙人Adheer Bahulkar也评价称，2016年当UA决定进入运动时尚市场时，已经太晚了。“当你意识到你已经失去了这个市场，那么你至少应该收回纯运动服饰市场。”

因此，UA的管理层认为，是时候重新明确自己的定位了。普朗克称，过去的UA在高速发展中失去了焦点，未来公司将把注意力继续集中于专业运动员服装。“我们是一个功能性品牌，这就决定了我们会努力成为，同时也必将成为这一领域中最好的品牌。”