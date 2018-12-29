供货海底捞‧颐海国际成香港最火股票 颐海国际为海底捞提供调味品，而海底捞在香港首次公开售股（IPO）后一跃成为了亚洲最大的上市餐馆营运商。受到海底捞火锅业务成长的提振，颐海国际股价今年上涨161%，轻松成为恒生综合指数表现最佳的成份股。

（中国‧北京28日讯）随着火锅的流行，一家中国调味品生产商趁势而起，成为今年股票市场上罕见的赢家。

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颐海国际为海底捞提供调味品，而海底捞在香港首次公开售股（IPO）后一跃成为了亚洲最大的上市餐馆营运商。受到海底捞火锅业务成长的提振，颐海国际股价今年上涨161%，轻松成为恒生综合指数表现最佳的成份股。

与此同时，恒生综合指数下跌18%，创出7年最大跌幅。

颐海国际对海底捞的销售占到其上半年收入的一半以上，另外公司还销售海底捞品牌的调味品。海底捞在大中华地区有近400家餐厅，在海外还有几家，今年在香港近10亿美元IPO引发的喧嚣彰显了其受欢迎程度。该公司在消费者中建立起了服务贴心的美誉，甚至还为等位的客户提供美甲和按摩服务。

海底捞的上市最终并不算太成功，目前其股价已低于9月25日17.80港元的发行价。根据公司创始人张勇介绍，颐海国际是2014年从海底捞分拆出来的，目的是降低成本，提高效率。

安信国际分析李云怡表示，海底捞是颐海国际成长的有力保证，不过随着海底捞走向成熟，3年后就不一定了；另外今年的热点炒作已经基本上耗尽了颐海国际的估值空间。颐海国际的12个月远期本益比为28倍，而海底捞则是30倍。