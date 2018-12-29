专家：不应仓促效仿泰国·证明安全才准大麻药用 专家认为，只有当科学证明大麻可以作为药物被安全使用后，我国才能将药用大麻合法化。

（吉隆坡28日讯）专家认为，只有当科学证明大麻可以作为药物被安全使用后，我国才能将药用大麻合法化。

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泰国周二批准大麻药用和研究用，成为首个将药用大麻合法化的东南亚国家。

马来西亚药剂师协会主席安拉希接受《新海峡时报》访问时指出，大马与泰国的情况不同，我国若要将大麻用于医疗目的，就必须先进行研究，确保大麻能够被安全使用。

马泰国情不同

他说：“我们无法像泰国一样，因为我们的国情止不一样。”

安拉希强调，如果没有任何证据显示大麻适应于医疗用途，这种毒品可能会造成伤害和其他后果。

他说：“这也是为何各国不断测试和研究，以确定吗啡适用于医疗的目的一样。”

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可在国内大学研究

安拉希表示，这项研究可透过国内大学进行，因为本地大学有足够的设施和设备进行测试，以确定大麻在医疗领域发展的真正潜力。

他说：“我们需要确定治疗用的剂量，因为一些使用者容易受到药物的影响。”

另一边厢，马来西亚国家癌症协会主席穆拉里达兰则认为，政府需制定严格的法律，以解决药用大麻合法化所衍生的问题。

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他说：“就像其他药物一样，药用大麻需有与其许可证相关的严格法律，医生使用医用大麻的剂量，将取决于证明其有效性的研究。”

李霖泰：应考虑药物滥用案

马来西亚预防犯罪基金会（MCPF）高级副主席丹斯里李霖泰表示，如果政府计划让药用大麻合法化，就必须谨慎行事。

他指出，政府应该考虑到国内令人震惊的药物滥用案件。

他认为，政府需要设定一个机制并加强执法，确保药用大麻合法化后，有关毒品不会落入不法之徒之手。

他说：“多年来，大马预防犯罪基金会与其他非政府组织和警方在打击药物滥用的努力中，面临着艰巨的挑战；因此，政府采取谨慎态度是非常重要的，在落实药用大麻合法化之前，政府必须审查所有后果，并研究与毒品相关的问题。”