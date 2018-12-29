敦马：马来人需马来政党·土团党可当新的“避风港”

（布城29日讯）首相兼土著团结党主席敦马哈迪说，我国的马来人相信，他们仍需要一个马来政党来捍卫他们和自身的权益，而土团党可以继巫统后，成为马来人新的“避风港”。

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“他们（马来人）希望有人保护他们，而且相信只有马来人才能保护他们，所以他们需要这个政党。若土团党不能满足他们，希盟将不会获得他们的支持，然后我们将一直失败。”

据《马新社》报道，马哈迪在办公室接受媒体联访时说，如果他和几名前巫统领导人没有成立土团党，也没有强调土团党是个马来政党，他相当确信，国阵和前首相拿督斯里纳吉会赢得第14届大选。

“是的，就像第13届大选，虽然多数票会投给反对党，但根据选区结构，国阵仍会赢得选举并组建政府...但他们会形成一个无能和扭曲的政府，一个盗贼统治者。”

询及土团党是否能达到巫统获取马来选票的实力，马哈迪说，马来人一直都想要一个强大的政党，巫统败选后已呈弱势，很多国会议员和领导人都已离开或打算退党。

“土团党是个马来政党，其它希盟成员党全是多元种族政党。他们（马来人）要加入土团党，如果他们不加入，他们可以去哪里？他们不能再跟巫统一起...巫统已经完了。”

他指出，马来人认为如果族群弱小，他们在这个国家将无法获得平等对待，为此感到害怕和受到威胁。

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“他们（喜欢马来政党的马来人）在寻找一个政党，但他们不会加入公正党和诚信党，因为他们不能接受一个多元种族政党。当然他们也不会加入行动党，所以他们的选择是什么？”

随着政党人数攀升，越来越多前巫统领导人准备加入土团党，马哈迪强调，土团党是马来人和土著政党，任何马来人或土著都可以成为党员。

“但这是有条件的，他们必须是赞同土团党理念的人，即成为一个没有腐败和为国为民的政党。这是我们的宗旨，我们可以接受任何一名坚持这些原则的人。

“如果你需要一个马来政党，那只有一个土团党，如果土团党不好，我们就把它变好...加入并做好。”