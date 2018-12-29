关丹中总装修会所风波．关丹中总：“伪特大”不合法．只承认杨志良主持特大 关丹中华总商会领导层今日发表文告，再次强调关丹中总只是承认由大会合法议长杨志良所主持的特大，有关大会在议长杨志良宣布“大会结束”后，已 经正式结束。

（彭亨．关丹28日讯）关丹中华总商会领导层今日发表文告，再次强调关丹中总只是承认由大会合法议长杨志良所主持的特大，有关大会在议长杨志良宣布“大会结束”后，已 经正式结束。

广告

文告说，过后发生由“伪议长”彭永康自导自 演主持的“伪特大”及一切都属不合法，领导层绝 对和坚决不承认。

“骑劫合法特大的本会理事徐祥强及会员彭 永康在当时及过后，一直口口声声称由他们主导的 “特大”属于“合法特大”，甚至不惜假借社团注 册局并冒名“假传圣旨”给会员企图将之合理化和 合法化，其假面目已经被识破，迄今无法出示注册 局任何证据来证明其自己所宣布的“特大”合法。

斥彭徐假传圣旨

“我们要一再遣责彭永康和徐祥强，针对冒 名假传圣旨一事作出清楚交待，既然他们说见社 团注册官长谈，既然说获得注册官承认其合法性， 那就请出示注册官的文件，以证明他们的‘特大合 法’。”

文告说，在所有的团体大会上，议长是中立 的，根本就不能自作主张，随本身意思，议长自己 向大会提出临时动议，并鼓动、号召或寻求出席者 支持和通过。但当时彭永康自称议长并亲自提出2 项临时动议寻求通过是不符程序及不合法的。

“在所有注册团体大会上，除了大会，议长不 能自作主张，自己提议和‘委任’某某人负责某某 事或行动。

广告

“但当时彭永康却自己宣布‘委任’理事徐祥 强向反贪污局投报，并约大家在本月5日在该局门 口见。

文告说，当一名议长是不可能在大会上表明将 陪涉及人向执法当局投报。但可笑的是当时彭永康 却表示会陪徐祥强去投报。

“当一名议长是不可能表态和纠众声讨某某 人，但当时报章上的录影片段清楚显示彭永康坚决 高喊并凶狠的指着理事并警告‘如果你不辞职，我 就办了你！’清楚显示出他是以个人议程来借‘大 会’之名要‘办了你’。”

“对于此事，本会保留追究其暴力辱骂领导 层，并会慎重检讨其会员籍的去留。”

广告

徐祥强自己提议换议长

文告也说，理事徐祥强自己提议换议长，自己 叫人投票表决，自己口头上点算票数，自己宣布26 票对22票，“通过”让彭永康“中选议长”。

“过程中，完全绕过大会秘书处职员的工作、 或是应委任第三方进行点票计票的程序。”

“表决议长过程中，有人提议以秘密投票方 式进行，却在完全没有表决情况下，被主导者徐祥 强在第一时间一口拒绝，并表示‘这是伪议长的权 力’，显示霸道横行的一面。”

文告也说，当天由理事会召开的特大无法顺利 进行，让人深感遗憾，实非领导层所愿。