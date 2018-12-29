法国万喜砸153亿‧购伦敦盖维克机场过半股份 法国万喜机场公司（VinciAirports）以29亿英镑（约152.6亿令吉）买下英国第二大机场伦敦盖维克机场（LondonGatwick）过半数股份。

（法国‧巴黎28日讯）法国万喜机场公司（VinciAirports）以29亿英镑（约152.6亿令吉）买下英国第二大机场伦敦盖维克机场（LondonGatwick）过半数股份。

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万喜机场公司表示，明年上半年内将完成收购50.01%的盖维克机场股份。这座机场目前拥有者全球基础建设合伙公司（GlobalInfrastructure Partners），持有股份则将降至49.99%。

盖维克机场是欧洲第八大机场，今年旅客总流量达到4570万人次。这座机场19至21日因接获通报附近出现神秘无人机，机场唯一跑道数度被迫关闭，造成近14万旅客受影响。

万喜机场公司在声明中表示：“这起交易是难得的机会，能收购如此规模和品质的机场。

这也十分符合万喜承包及服务公司（Vinci Concessions）长期投资展望。”

声明还说，盖维克机场“经营全球最繁忙的单一跑道，2017年曾缔造单日起降950架班机的世界纪录。这座机场还在所有业务领域持续创新（例如自助托运行李、飞机排队系统和停车服务等项目），并达到非常高水准的营运效率”。