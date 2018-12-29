特斯拉上海注册金融租赁公司‧加速扩张中国市场 特斯拉已在中国注册一家金融租赁公司，这是该公司试图加速在中国扩张的最新迹象。

（中国‧北京28日讯）特斯拉已在中国注册一家金融租赁公司，这是该公司试图加速在中国扩张的最新迹象。

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据国家企业信息公示系统显示，特斯拉在上海自贸区注册一家全资子公司，从事金融租赁业务，注册资本3000万美元。其经营范围包括租赁和咨询，公司法人代表是特斯拉中国区总裁朱晓彤。

路透稍早报道，特斯拉已经展开上海超级工厂兴建案的招标，至少已有一家承包商开始采购原料。这座造价20亿美元工厂，是特斯拉在中国第一座厂房。受到中国对美国进口产品加征关税影响，特斯拉在中国汽车市场的获利受创，这座工厂成为特斯拉巩固在华版图的一大赌注。

特斯拉股价继周三大涨30.70美元或10.39%后，周四回吐9.96美元或3.05%，收在316.13美元，今年来小涨1.54%，8月7日触及的387.46美元为历史新高，4月2日的244.59美元为52周低位。