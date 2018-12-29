对舞弊案噤声打压揭发者．彭永康：杨文玉是非不分 追打关丹中华商会装修舞弊案的会员彭永康今日对杨文玉没有加入 讨伐企图掩盖舞弊案的现任理事会，却对他做无的放矢的人身攻击感到不快，并形容后者是非不分。

（彭亨．关丹28日讯）追打关丹中华商会装修舞弊案的会员彭永康今日对杨文玉没有加入 讨伐企图掩盖舞弊案的现任理事会，却对他做无的放矢的人身攻击感到不快，并形容后者是非不分。

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他说，杨文玉对我揭发商会的舞弊案的大无畏 精神感冒，认为我自大、狂妄，爱出风头，却没有 对舞弊案有一字半语的谴责，正说明杨氏就是一个 没有道德是非的人。

他说，“如果认为我没有证据指控任何人，为 什么中华商会理事会不对我采取诽谤诉讼呢？为什 么我还要对这种结构性的犯罪虚与委蛇？”

彭永康今日在一篇文告中回击指控他的杨文 玉说，杨文玉以为打压他可以为中华商会理事会暖 颊，孰不知却恰恰的印证了理事会也知道他们有愧 于会员的委托。

指特大后公布震撼内情

他促请杨文玉稍安勿躁，1月4日的特大会议之 后，慢慢就会浮现更多的详情，到时会有更震撼的 内情公布。

他说，既然杨氏口口声声说依据章程办事，为 什么对违章滥用公款的事完全不着笔墨呢？却对他 的正义行为诸多指责。

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他补充说，“我关注关丹社会事务行年已久， 一以贯之，无需借助辩论来搞个人秀，而是不耻于 匿名攻击，希望通过公开辩论来让社会人士，特别 是会员商家清楚知道，长久以来的结构性舞弊。特 别是这次的舞弊案，并非如理事会所说的只是程序问题。

“在民主制度下，双方各执一词的最好方式就 是公开辩论，为什么到了杨文玉这里却变为多此一 举呢？”

他说，杨文玉与罗秀隆理事不断重申要求召开 特大的会员不是74个，那么是多少个呢？其中谁是 不符合资格的呢？符合资格的有超过召开特大所需 要的50个会员的门槛吗？拘泥与枝枝节节，对商会 的舞弊案却噤若寒蝉。

杨文玉当上一届当理事的时候，为什么不对理 事会偷偷额外开了一张5万元的支票给关金荣的事 去举报，是不是欲盖弥彰？