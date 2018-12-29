芙小新生入学日．黑白校鞋袜任搭配 “黑鞋白袜、白袜黑鞋，都没有问题，只是不能两脚鸳鸯色搭配。”

报到的新生当中，以黑鞋配黑袜和白鞋配白袜参半。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉28日讯）“黑鞋白袜、白袜黑鞋，都没有问题，只是不能两脚鸳鸯色搭配。”

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芙蓉中华小学今早举行新生入学典礼，校方让家 长自由选择黑白校鞋与校袜搭配，报到的学生当中， 以黑鞋配黑袜和白鞋配白袜参半，但也有一两人以黑 鞋配白袜，画面有趣。

鼓励穿白鞋袜防蚊叮

校长王金忠指出，2021年之前，家长可自行选择 让孩子穿黑鞋黑袜或白鞋白袜，唯双脚必须一致，不 能出现“鸳鸯”搭配。无论如何，校方鼓励学生穿上 白鞋白袜，以避免引来蚊子叮咬。

“另外，我们也奉劝家长避免在上课日安排旅 行，导致孩子必须请假缺课，这样往往会导致孩子回 来后难以跟上进度，每一堂课都有连贯性，缺席一周 影响很大。”

他说，今年该校迎来113名新生，目前教师人数 为47名及学生人数为694名。

甘信荣： 放手让孩子独立

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家教协会主席甘信荣指出，看着年幼的 孩子入学，家长难免会担心他们能否 适应，但若要让孩子学习独立，家长就要懂得适 时放手，并在小朋友的成长过程中给予鼓励和肯 定。

他说，该校最大的资产就是经验丰富、有 爱心和使命感的教师，而校方也有适当的衔接措 施，帮助新生顺利融入校园生活，因此家长可以 放心把孩子交给该校。

“此外，教育工作需要家长和教师互相信任 与配合，不管发生什么事情，希望家长别只是听 取孩子的片面之词，应该到校了解情况，与校方 好好地沟通、共同解决问题。”

他强调，家教协会就是家长与校方之间的沟 通桥梁，欢迎大家通过他们反映问题。

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张庆生：已获18万维修拨款

董事长拿督张庆生指出，我国华教得以走到今 天，有赖于华社一直以来的支持和付出，感 谢家长对华校的信任，让他们得以继续传承优良的华 教及文化。

“近年来，友族让孩子报读华校的现象也越来越 普遍，这体现了我国多元民族和教育源流得以融汇的 特色，而华教同时为友族提供多一项入学选择。”

此外，他说，日前该校已收到18万令吉维修拨 款，首要的任务是修理校舍屋顶，接下来则是提升校 园设施，尤其是厕所，让师生在舒适安全的环境下工 作和学习。