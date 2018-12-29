敦马：希盟执政7月·打击贪污和滥权展露成效 首相敦马哈迪相信，希盟在执政的7个月中致力打击贪污和滥权，行动已开始展露成效，言论自由方面也获得改善。

（布城29日讯）首相敦马哈迪相信，希盟在执政的7个月中致力打击贪污和滥权，行动已开始展露成效，言论自由方面也获得改善。

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因此，他希望人民能够让政府和资历尚浅的内阁成员有机会改善表现。

“现在我们已经很少听到有人抱怨或投报贪污，人民感到欣慰。我们给到人民信心，他们可以经商、行动、自由交友和发言，这是成功的地方。”

马哈迪接受《马新社》等媒体联访时指出，希盟5个成员党能够合作组成新政府，不是一件容易的事情。

“我们不是一开始就结盟，我只是个被接受为首相的‘外人’，但我们取得了许多成就，别人不能否定我们是个有效的政府。”

他说，虽然政府和国家面对财务问题，但政府依然能良好运作，甚至给予外国人信心。

“外国人看重我们的成就，但大马人本身可能只觉得，尽快在6至7个月内做好是没问题的；但我们欠下1兆令吉国债，怎会没问题？

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“如果你的薪水只有4000令吉，但欠债5万令吉，这样也没问题吗？肯定有问题，以前我们不曾欠下如此巨债。”

马哈迪指出，东姑阿都拉曼、敦拉萨、敦胡先翁和本身担任首相期间，虽然同样有国债，但却有能力偿还这笔贷款，如今国债却达到无法偿还的地步。

他说，基于这个问题，政府的税收大多用于还债，以致剩下用于发展和援助人民的资金并不多。

“我们相信可以减少债务，同时会帮助贫穷人士，但不会为了获得支持而给所有人。”

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他说，虽然政府缺乏资金，但却可以推出比去年更庞大的2019年财政预算案。

“我们做了很多事情，但不能一一告诉人民，因为一旦说了，市场可能会有负面反应。我们需要避免这些负面影响，照顾外来直接投资和本地投资。”