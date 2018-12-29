全球百大美女帅哥名单出炉·周子瑜蝉联亚洲第一美·BTS全员上榜 美国电影网站《TC Candler》昨日公S布《2018世界百大最美脸孔》，今年美女首位是17岁法国名模黛兰布兰多（Thylane Blondeau），俊男之首则是《水行侠》杰森摩莫亚（Jason Momoa）。值得一提的是，英国与伊班族混血的大马型男亨利高汀（Henry Golding）因出演《疯狂亚洲富豪》声名大噪，今年首次入榜，位列第84名。

周子瑜（左）亨利高汀分别在全球百大美女帅哥名单中，夺下世界第二和第84名。

（美国．洛杉矶29日讯）美国电影网站《TC Candler》昨日公S布《2018世界百大最美脸孔》，今年美女首位是17岁法国名模黛兰布兰多（Thylane Blondeau），俊男之首则是《水行侠》杰森摩莫亚（Jason Momoa）。值得一提的是，英国与伊班族混血的大马型男亨利高汀（Henry Golding）因出演《疯狂亚洲富豪》声名大噪，今年首次入榜，位列第84名。

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至于第2名则分别是防弹少年团（BTS）的“忙内”柩国和女团Twice台湾籍成员周子瑜，获封亚洲最帅、美脸孔。另外，BTS全员入选百大俊男，堪称全韩最高颜值男团。去年第一帅的V今年跌至第5名、Jimin（第25名）、Jin（第47名）、Suga（第67名）、RM（第79名）以及J-Hope（第88名）。

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周子瑜，去年获得第3名，今年再往前迈进一个名次拿下亚军，是台湾唯一入榜的女星。TWICE其他3名成员也入围，Sana（第46名）、定延（第66名）以及娜琏（第82名），堪称是最多入选的女团。曾夺百大美女冠军的After School成员NaNa今年则位列第6名，迪丽热巴则位列第16名。其他上榜韩国男星，包括第11名的WANNA ONE成员姜丹尼尔、第15名的世勋、第22名NCT李泰容、第35名GOT7王嘉尔等。

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《全球百大美女排行榜》

第1名：黛兰布兰多（Thylane Blondeau）

第2名：周子瑜@TWICE

第3名：（Yael Shelbia）

第6名：Nana @After School

第8名：Lisa＠BLACKPINK

第13名：Jennie＠BLACKPINK

第16名：迪丽热巴

第18名：[email protected]

第19名：艾玛华森（Emma Waston）

第20名：Seulgi＠Red Velvet

第23名：[email protected] MY GIRL

第29名：鞠婧祎

第36名：[email protected]

第41名：Irene＠Red Velvet

第49名：太妍

第58名：秀智

第64名：林允

第64名：定延@TWICE

第72名：李圣经

第82名：娜琏@TWICE

第88名：张元英@IZ*ONE

第99名：高雅娜

《全球百大帅哥排行榜》：

第1名：杰森摩莫亚（Jason Momoa）

第2名：柩国国@BTS

第3名：伊德利斯艾巴（Idris Elba）

第5名：[email protected]

第11名：姜丹尼尔@Wanna One

第15名：世勋@EXO

第18名：张艺兴

第22名：泰容@NCT

第25名：[email protected]

第27名：蔡徐坤

第32名：玟奎@Seventeen

第35名：王嘉尔@GOT7

第37名：南柱赫

第41名：太阳@BIGBANG

第47名：[email protected]

第49名：[email protected]

第51名：[email protected]

第55名：始源＠Super Junior

第59名：鹿晗

第67名：[email protected]

第75名：吴亦凡

第79名：[email protected]

第82名：[email protected]

第84名：亨利高汀（Henry Golding）

第88名：[email protected]