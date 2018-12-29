全球百大美女帅哥名单出炉·周子瑜蝉联亚洲第一美·BTS全员上榜
全球百大美女帅哥名单出炉·周子瑜蝉联亚洲第一美·BTS全员上榜
（美国．洛杉矶29日讯）美国电影网站《TC Candler》昨日公S布《2018世界百大最美脸孔》，今年美女首位是17岁法国名模黛兰布兰多（Thylane Blondeau），俊男之首则是《水行侠》杰森摩莫亚（Jason Momoa）。值得一提的是，英国与伊班族混血的大马型男亨利高汀（Henry Golding）因出演《疯狂亚洲富豪》声名大噪，今年首次入榜，位列第84名。
至于第2名则分别是防弹少年团（BTS）的“忙内”柩国和女团Twice台湾籍成员周子瑜，获封亚洲最帅、美脸孔。另外，BTS全员入选百大俊男，堪称全韩最高颜值男团。去年第一帅的V今年跌至第5名、Jimin（第25名）、Jin（第47名）、Suga（第67名）、RM（第79名）以及J-Hope（第88名）。
周子瑜，去年获得第3名，今年再往前迈进一个名次拿下亚军，是台湾唯一入榜的女星。TWICE其他3名成员也入围，Sana（第46名）、定延（第66名）以及娜琏（第82名），堪称是最多入选的女团。曾夺百大美女冠军的After School成员NaNa今年则位列第6名，迪丽热巴则位列第16名。其他上榜韩国男星，包括第11名的WANNA ONE成员姜丹尼尔、第15名的世勋、第22名NCT李泰容、第35名GOT7王嘉尔等。
《全球百大美女排行榜》
第1名：黛兰布兰多（Thylane Blondeau）
第2名：周子瑜@TWICE
第3名：（Yael Shelbia）
第6名：Nana @After School
第8名：Lisa＠BLACKPINK
第13名：Jennie＠BLACKPINK
第16名：迪丽热巴
第18名：[email protected]
第19名：艾玛华森（Emma Waston）
第20名：Seulgi＠Red Velvet
第23名：[email protected] MY GIRL
第29名：鞠婧祎
第36名：[email protected]
第41名：Irene＠Red Velvet
第49名：太妍
第58名：秀智
第64名：林允
第64名：定延@TWICE
第72名：李圣经
第82名：娜琏@TWICE
第88名：张元英@IZ*ONE
第99名：高雅娜
《全球百大帅哥排行榜》：
第1名：杰森摩莫亚（Jason Momoa）
第2名：柩国国@BTS
第3名：伊德利斯艾巴（Idris Elba）
第5名：[email protected]
第11名：姜丹尼尔@Wanna One
第15名：世勋@EXO
第18名：张艺兴
第22名：泰容@NCT
第25名：[email protected]
第27名：蔡徐坤
第32名：玟奎@Seventeen
第35名：王嘉尔@GOT7
第37名：南柱赫
第41名：太阳@BIGBANG
第47名：[email protected]
第49名：[email protected]
第51名：[email protected]
第55名：始源＠Super Junior
第59名：鹿晗
第67名：[email protected]
第75名：吴亦凡
第79名：[email protected]
第82名：[email protected]
第84名：亨利高汀（Henry Golding）
第88名：[email protected]
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