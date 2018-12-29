市会：设施及承包商处筹备状态．新泊车制多一周教育期 软硬体设施不完善却抢先在明年1月2日开跑的新泊车收费制度，芙蓉市议会将给予1周“教育期”缓冲，让民众适应新制度，同时也让承包商有足够时间完成设施和新系统，而这段期间执法单位不会开出任何罚单。

奥克兰商业区的收费亭仍在兴建中，若民众要买泊车固本，可到Oval Success有限公司购买。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉28日讯）软硬体设施不完善却抢先在明年1月2日开跑的新泊车收费制度，芙蓉市议会将给予1周“教育期”缓冲，让民众适应新制度，同时也让承包商有足够时间完成设施和新系统，而这段期间执法单位不会开出任何罚单。

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新城奥克兰商区首征泊车费

这项将在芙蓉市 区、芙蓉新城 （靠近永旺商场地带）和奥 克兰商业区展开的新泊车收 费制度，最终由Oval Success 有限公司成功夺标承包新收 费制度，并于1月2日全面落 实，民众可通过智能手机电 子付费，或购买泊车固本来 缴付泊车费。

据了解，这也是芙蓉新 城和奥克兰商业区发展多年 以来，首次征收泊车收费， 但收费保持原状，每小时60 仙，需付费时段为周一至五 早上8时至下午5时，周末和 公假除外。

收费亭仍在兴建

尽管距离落实期少于一 周的时间，《花城》社区报 走访奥克兰商业区及芙蓉新 城一带，发现该区的收费亭 仍在兴建中，同时位于奥克 兰商业区的Oval Success有限 公司还在装潢；换言之承包 商公司也未准备就绪，仍处 筹备状态。

虽然奥克兰商业区挂 了许多有关新泊车收费制度 的直、横幅，以鼓励民众电 子付费，但民众下载“Jom Parking”应用程式后仍无法 “体验”，惟等至明年1月2 日才能启用。

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至于泊车固本方面， 承包商除了在该公司售卖， 芙蓉市区现有的市议会亭子 也会陆续售卖，至于商家代 理，还未委任，换言之民众 只能在指定的地点买到，广 泛性低带来诸多不便。

承包商：违规者将获提醒通知

承包商总经理纳达告诉《花城》社区 报，与芙蓉市议会的合约于明年才 正式开始，无论是电子付费系统，或委任售卖 固本代理皆要在明年1月2日后才能进行。

他指出，为了让民众有时间适应新制度， 执法单位将给予一周的教育期间让大家“学 习”，并委派相关人员在收费区域教导民众， 仅会对违规民众作出提醒或通知，不会开出罚 单。

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不代表“免费”泊车

他强调，一周教育期并不代表民众能“免 费”泊车，或无需缴付泊车费，而是需把握时 机学习以电子付费或购买固本的方式缴付，仅 是执法者在这段期间不会对付违规者。

他说，芙蓉市区目前有9个收费亭，皆是 采用芙蓉市议会原有的亭子，而在奥克兰商业 区将兴建6个亭子；芙蓉新城则兴建2个，但有 计划在日后增建至20 个，目前仍在考察合 适地点。

“民众可在收费 亭询问详情，或购买 泊车固本，随后我们 也会寻找50名售卖固 本代理，让他们能在 不同的商店购买泊车 固本。”

吁先下载“Jom Parking”

他呼吁民众先下载“Jom Parking”应用程 式，在落实期就能直接使用；而固本付费方面 每本3令吉，里头共5张各一小时的固本，一本 固本的使用期为3年。

他也建议芙蓉市议会成为售卖泊车固本的 一站，不过这项建议仍在洽谈中。

李汉强：可租借特殊泊车位

另一方面，芙蓉市议员李 汉强告诉《花城》社区 报，除了电子付费或购买泊车固 本，民众可向市议会租借特殊泊 车位（Sewa Khas），每月收费为 180令吉，但以每半年计算。

他强调，申请特殊停车位 者一般上都是诊所、修车、洗车 等业者，而其他行业也可尝试申 请；他们一旦申请特殊泊车位 后，仅能将指定车辆停泊在该位 子。

“另一种是每月泊车费， 月费为90令吉；他们则需向Oval Success有限公司购买。”

他解释，虽然月费泊车费没 有指定泊车位子，但购买者可随 后在3个区域，即芙蓉市区、芙蓉 新城及奥克兰商业区自由泊车。