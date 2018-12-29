王金隆：忽略投诉效率低． “市会主席应撤换” 针对市议会对村委会的投诉没有获得正视，马华亚沙区会主席王金隆认为，州政府应该撤换市议会主席。

吴健南指在芙蓉新城的游乐场设备损坏，虽然在半年前已经向市议会投诉，可是至今仍没有下文。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉28日讯）针对市议会对村委会的投诉没有获得正视，马华亚沙区会主席王金隆认为，州政府应该撤换市议会主席。

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他说，万茂新村30个路洞不受市议会处理，证明了希 盟新任州政府领导下，芙蓉市议会的效率比前朝政府还要不 如。

“州务大臣阿敏努丁及行政议员张聒翔应该感到羞耻， 为何他们委任的市议会官员如此差劲，就连自己人的投诉也 不理会。”

盼速落实地方选举

他要求希盟州政府，为了贯彻民主问责文化，应该撤换 相关失职或表现不达标的市议会主席或官员，或俯顺民意， 尽速落实地方政府选举，让人民选贤与能，选出真正愿意为 民服务的市议会团队。

他说，该区会的法律局主任吴健南，已答应为那些因为 有关路洞不获修补而导致受伤的该村村民，提供法律援助服 务，向市议会索偿。

吴健南：市会态度傲慢敷衍

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马华公民社会运动局主任的吴健南也指出，市议会的态 度傲慢及敷衍，每次要等到意外发生后才正视民生投诉。

他也披露，在芙蓉新城某花园也面对类似窘境，该住宅 区游乐场的设备损坏多时，虽然在半年前，他曾透过投诉热 线及网上系统作出反映，可是至今也未见有任何行动。