治马口批发公市前水灾．仁保县会申拨25万 仁保县议会已向联邦政府申请25万令吉，做为对治马口批发公市前面大路常闪电水灾的工程经费。

马口批发公市前大路因排水系统问题，以致逢雨必淹。（图：星洲日报）

（森美兰．马口28日讯）仁保县议会已向联邦政府申请25万令吉，做为对治马口批发公市前面大路常闪电水灾的工程经费。

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仁保县议会秘书阿都卡迪日前在县议会月常会 议中汇报说，一旦有关拨款下达，县议会将会开始 进行招标程序，接着就展开治水计划。

郑洧腾：要求检讨排水系统

行动党仁保县议员郑洧腾是于11月份的月常会 议里，要求仁保县议会重新检讨当地的排水系统， 肯定是有排水沟阻塞，以致流水不顺，造成雨水倒 流到路面，形成积水。

因此，他向仁保县议会提案，要求县议会及公 共工程局，尽快找出及鉴定何处排水沟阻塞，早日 解决问题。

这项建议获得县议会的认同，于是向联邦政府 申请拨款25万令吉，如今是处于等待拨款批准的阶 段。

投诉专案小组收集问题

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此外，仁保县议会也已成立一个投诉专案小 组，以收集马口新小贩中心的问题，小组或许将在 明年一月召开首次会议，届时各相关政府部门代 表、绘测师、县议员及小贩代表将出席。

仁保县议员林国宏在11月份的月常会议中提 到，促请县议会关注马口新小贩中心刚建竣启用不 久，即产生一箩筐民生问题的现象，希望加以解 决。

针对有关黄兴义提出要求当局在亚逸依淡十 字路口安装强力照明灯，以让夜里环境及视野更明 亮，减少车祸意外发生的建议及丘世龙提出，要求 当局在马口通往弄边路、广合花园及马身交通灯处 安装秒数表，减少闯红灯及车祸意外的建议，也获 得仁保县议会重视。

2地增设备建议获重视

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县议会秘书卡迪说，由于2个路段都是属于公 共工程局范围，因此仁保县议会已向公共工程局致 函，提出上述2项建议，希望该局加以处理。

针对赖振耀提出，马口工业区业者面对负责环 保的SWM公司无法在工业区收取大型垃圾的问题， 仁保县议会目前与SWM进行协调中。