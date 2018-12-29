1月份年味浓‧陈旭年文化街邀共度周末 陈旭年文化街管委会主席黄楚沅、副主席林恭明今日联同管委会成员以及各活动筹办单位负责人召开新闻发布会，预告活动详情。

陈旭年文化街2019年1月份的周末夜将迎来系列精彩节目，管委会呼吁公众踊跃参与。前排左起：叶汶鑫、徐玉恩、吴秀美、舒庆祥、黄楚沅、林恭明、覃大强、叶诗梅、吕立明。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山28日讯）新一年，陈旭年文化街周末节目陆续有来！2019年1月份的每个周末夜，陈旭年文化街将迎来系列精彩节目，同邀民众参与，共同营造和谐欢愉氛围。

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陈旭年文化街管委会主席黄楚沅、副主席林恭明今日联同管委会成员以及各活动筹办单位负责人召开新闻发布会，预告活动详情。

黄楚沅：明年迈入第十年

黄楚沅指出，陈旭年文化街自2009年迄今，举行的活动超过了400场，明年迈入第十年，首个月的每周末晚都有活动。此外，迎接新年到来之际，管委会已着手为文化街添置新春装饰、修缮灯饰等。

他表示，在一系列活动中，2019年挥春一条龙活动将设有社团大奖，届时最多人数参与的社团将捧走1000令吉的现金，而大会今次增设友族精神奖及敬老尊长奖，凡友族或70岁以上长者参加，均可获得30令吉（两项新增奖各30份）。

新闻发布会上，新山开心喜乐俱乐部副主席吴秀美说，1月5日该俱乐部举办的“关怀红鼻子”活动上，他们将免费派发200至300个红鼻子予公众，并同邀公众拍照，旨在传达正能量。

柔南李氏公会青年团团长李瑞骅说，该会1月19日举办的新春歌唱比赛倡导“人人有奖”，参赛表格可通过该会的脸书专页https://web.facebook.com/l e e s o u t h e r n j b /下载，也可联络012-7091182。

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今办新年倒数

另一方面，林恭明鼓励公众与各团体在来临周末（本月29日）晚上7时至10时，到文化街参与“岁末回家，新年倒数”活动，现场将有歌舞活动，也备有简单茶点招待。

出席上述新闻发布会者，尚包括陈旭年文化街管委会秘书舒庆祥、管委叶诗梅、吕立明、柔佛书艺协会署理会长覃大强、风水师徐玉恩、新山中华公会执行秘书叶汶鑫等。

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盼政府支持文化街活动

新的一年将来到，盼新政府多多给力！

黄楚沅说，陈旭年文化街周末夜活动举行的当儿，新山市政厅都给予配合，包括协调新山市集（BAZAR JB）摊贩的营业时间，而管委会放眼新政府及新山市政厅能继续给予支持，尤其更希望旅游部能关注文化街。

他表示，管委会已将文化街打造为旅游景点，新山公会辖下的新山华族历史文物馆也几乎每天都有访客，因此希望新政府能给予协助，过往管委会在举办大型活动时，都能获得人民代议士的拨款，如今费用都是公会掏腰包。