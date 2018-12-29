运达花园横巷．春节前设年货摊档 淡边县议会计划在明年农历新春佳节前，在淡边运达花园横巷设立摆卖应节年货摊档，增加就业机会，也方便市民在附近办年货。

淡边县议会计划从明年1月20日至2月3日，在横巷泊车位设置摆卖应节年货摊档。（图：星洲日报）

（森美兰．淡边28日讯）淡边县议会计划在明年农历新春佳节前，在淡边运达花园横巷设立摆卖应节年货摊档，增加就业机会，也方便市民在附近办年货。

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淡边县议员蔡佳晋、 彭惠珠、李坚城和丘伟铭于 今日上午携同官员前往淡边 运达花园巡视，物色设立临 时摆卖应节年货摊档的合适 地点，最终决定在淡边运达 花园商业区的尾端，即淡边 济颠宫及淡边中华工商公会 会所前的路段摆摊。

摊档每日收费不超过20

蔡佳晋指出，淡边县议会执照组 官员努鲁艾英建议，摊档的每 日收费不超过20令吉，营业时间从下午6 时至晚上10时30分，营业期从明年1月20 日至2月3日，前后共为期2周。

彭惠珠说，当局已同意摊档的面 积，以现有的泊车位即12平方公尺为 准，现在共有20个单位供公众作出申 请。

“若反应踊跃，县议会计划增设更 多摊档，让民众能自力更生，减轻生活 负担。”

丘伟铭说，为了公众的安全，会 向市议会建议封锁横巷，以禁止车辆出 入；所有交通工具可停泊在仅有咫尺之 遥的毗邻通道，不会为消费者及业者带 来诸多麻烦。

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李坚城指出，对于散布在淡边运达花园商业 中心走廊、或非法占用泊车位的临时业者，均必须 迁入该地点继续营业，否则执法单位将会对付违法 者。

“由于目前尚处于策划和部署阶段，因此相 信这项在淡边运达花园横巷设立摆卖应节年货摊档 计划的申请手续细则，将会在明年1月发布有关通 告，以便有意者能够及时作出申请。”