陈志远与林伟才．赴土耳其捐助叙难民 我国两名企业家，成功集团创办人丹斯里陈志远和顶级手套集团执行主席丹斯里林伟才日前在土耳其捐献给逃到当地的叙利亚难民。

（土耳其．伊斯坦布尔29日讯）我国两名企业家，成功集团创办人丹斯里陈志远和顶级手套集团执行主席丹斯里林伟才日前在土耳其捐献给逃到当地的叙利亚难民。

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他们是与25名志工到伊斯坦布尔出席慈济基金会3天志工团活动时，捐献予叙利亚难民。

陈志远和林伟才也是慈济基金会认可的志工，来自我国的慈济志工周五在土耳其，走访慈济设立的一间诊疗所和一间为难民而设的学校。

陈志远对上述学校提供各种捐献，林伟才捐献手套予该诊疗所。目前土耳其有400万名叙利亚难民，其中伊斯坦布尔有70万名。

慈济在土耳其的联络点由3名台湾人负责，包括一对信奉伊斯兰的夫妻胡光中和周如意，该组织有超过300名叙利亚人组成的志工。

胡光中在汇报会上说，自2016年7月开始运作以来，该诊疗所共为27万人提供治疗，诊所共有13名医生。