家人带出收留中心没照顾．流浪疯汉再现街头 部份患有精神病的流浪汉被送往收留中心后被家人带出来后，却没有给予照顾，反而让流浪汉再次回到原来的地区继续流浪，给地方上居民和商家带来威胁。

鲁容流浪汉收留中心将一名曾经恐吓、勒索及焚烧物品的印裔流浪汉送往该中心；左二起为赖庆中、托马斯、梁证法及美美鞋店东主黄松雄。（图：星洲日报）

（马六甲28日讯）部份患有精神病的流浪汉被送往收留中心后被家人带出来后，却没有给予照顾，反而让流浪汉再次回到原来的地区继续流浪，给地方上居民和商家带来威胁。

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武牙拉也商家居民协会主席 梁证法呼吁州政府郑重看待有关问 题，并找出一个解决方案。

据了解，被送往收留中心的流 浪汉，只要有担保人就能带离收留 中心，一旦患有精神病的流浪汉再 次被放出来，难保他们不会伤人或 报复。

收留中心忧伤人再接回

另外，鲁容流浪汉收留中心今早接到投报，前往武牙拉 也要将一名华裔流浪汉送到该收容所，但怀疑流浪汉 有人通风报信，结果这名流浪汉被另一名流浪汉带离现场。

另一方面，该中心在今早的行动中，也发现另一名之前曾 经被该中心收容过的印裔流浪汉，该印裔流浪汉被担保离开该 中心后，再次进行恐吓、勒索及焚烧物品等，造成人心惶惶， 今早该中心再次将这名流浪汉送回中心。

梁证法：躺路边随时被车撞及

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梁证法召开新闻发布会时表示，上述华裔流浪汉 今早约9时，躺在马路边至早上11时，他担心车 辆经过时不小心撞到该名流浪汉，便将流浪汉拉起，以让 该流浪汉睡在五脚基。

他指出，该名流浪汉上个月才和另一名流浪汉打架， 双方持利器互相伤到对方流血。此外，该名流浪汉曾经持 棍乱挥，虽然没有伤到市民，但是非常危险。

一名华裔流浪汉28日早上躺在马路上，令人为他捏一把冷汗。（图：星洲日报）

1年内已处理4至5案件

另一方面，梁证法也说，他发现很多患有精神病患的 流浪汉被带到流浪汉中心后，其家人多次担保他们出来， 而他们可能再次伤人，问题一直循环而没有解决方案。

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“希望政府关注，以便这问题有一个解决方案，不 然我们冒险将那些流浪汉带入流浪汉中心也白费。我们也 担心他们出来后怀恨在心而报复，在外州就有这样的案 例。”

他说，那些患有精神病的流浪汉像是一颗计时炸弹， 而他在1年内在甲市区范围已处理了4至5单流浪汉案件。 他表示，若市民看到上述华裔流浪汉，可联络他（016- 6608448）。

鲁容流浪汉收留中心盼扩建

鲁容流浪汉收留中心负责人托 马斯指出，该中心目前有160 人，而福利局的限制是155人，已超出 了5人。

他也说，该中心的床褥等用品也不 够，如果还要收留更多流浪汉，他希望 政府能够让该中心扩建。

他表示，流浪汉的家人不应就这样 不理会，而应该负上一定的责任。

赖庆中：探讨增建流浪汉中心

市议员赖庆中说，关于流浪汉 问题一直都在，近5年内已有 大约40至50名流浪汉被送往流浪汉中 心，一年约10名。

他说，目前鲁容流浪汉收留中心 人数已经超出限额，他觉得事态严重， 并将会和房屋、地方政府、环境事务及 绿色工艺委员会主席拿督郑国球及妇 女、福利与乡区发展事务委员会主席林 秀凌商讨是否能在适当的地方多建一所 流浪汉中心。