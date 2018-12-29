诺依占：明年分4次分发．500渔民将获3千津贴 甲州农业、企业发展、农基工业及合作社委员会主席诺依占说，为了维护渔民的福利，马六甲中央县约500名持有执照的渔民，将在2019年甲州财政预算案下获得3000令吉津贴，明年分作4次分发。

诺依占（右六）和魏世德（右五）分发援助金给5名渔船失窃的吉里望渔民；右一起为吴茂平、李鸿清、薛金星、陈德安及末赛益阿当。（图：星洲日报）

（马六甲28日讯）甲州农业、企业发展、农基工业及合作社委员会主席诺依占说，为了维护渔民的福利，马六甲中央县约500名持有执照的渔民，将在2019年甲州财政预算案下获得3000令吉津贴，明年分作4次分发。

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207人申请料144人获执照

诺依占透露，州政府 也接获207名渔民申 请执照，经过一轮筛选后预计 有144人通过审核获得执照， 他们一旦成为合法渔民后，也 可享有政府的津贴福利。

诺依占今午在吉里望州选 区发展及协调中心，与公正党 吉里望州议员魏世德颁发援助 金给渔船失窃的5名渔民时， 这么表示。

诺依占说，甲州原有1266 名拥有执照的渔民，经过漂白 及过滤后，剩下1254人符合资 格。

他说，本来对于渔船失 窃的案例，政府是不会发出赔 偿的，毕竟渔船是个人谋生工 具，保管责任应该归渔民本 身负责，但为了减轻他们的负 担，他决定通过行政议员拨款 发放各500令吉援助金给5名吉 里望渔民。

盼渔民码头设巡逻小组

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不过，他希望州内所有渔 民码头负责人自行成立巡逻小 组，防止偷窃案发生。

“渔民不能只靠警方或水 警对抗罪案发生，本身可成立 巡逻小组，因为只有他们才知 道作业时间，可以防范偷窃事 件。一般上，小偷趁渔民上岸 后休息时下手偷取渔船。”

魏世德： 拨款5渔民助减负担

魏世德说，为了协 助选区内渔民减轻负担，他通过州选区拨 款，分配给5名渔民各1000 令吉。

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同时，他也希望渔 民为自保自行成立巡逻小 组，以免渔船偷窃案再次 发生。

今年9月18日，5名渔民陈德安（79岁）、李鸿 清（74岁）、薛金星（52 岁）、吴茂平（63岁）及 末赛益阿当（57岁），停 放在吉里望河的渔船是遭窃，损失从5000至2万5000令吉不等；尽管有者在事后寻回，但需要花钱修理。