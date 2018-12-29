公正党新领导层排阵·阿兹敏：促安华重新检视 公正党署理主席拿督斯里阿兹敏认为，公正党最高理事会成员的委任应凭功绩，并促党主席拿督斯里安华重新检视党的新领导层排阵，因新领导层排阵根本不能反映公平、公正原则，亦无法让党继续前进。

（吉隆坡29日讯）公正党署理主席拿督斯里阿兹敏认为，公正党最高理事会成员的委任应凭功绩，并促党主席拿督斯里安华重新检视党的新领导层排阵，因新领导层排阵根本不能反映公平、公正原则，亦无法让党继续前进。

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安华昨日宣布委任拉菲兹、丹绒马林区国会议员郑立慷与砂拉越拉卓区国会议员阿里比祖等三人出任副主席。

拿督斯里阿兹敏今日发文告说，今次被委任重返公正党最高理事会的人选当中，有人被牵涉在不正当、不透明的党选中，导致党员之间分裂。

“安华有必要在与党员们达成共识下履行职责，而不为个人的政治议程。”

他说，公正党最高理事会成员的委任应凭功绩，而非是政治联盟或为巩固个人实力，赢得更多的支持票。

他说，安华在作出决策之前，应与党基层沟通探讨，听取并吸收他们的意见，以示对基层意愿的尊重。

他也说，总秘书职位应该由那些懂专业的业内人士、懂运营和管理的人来担任。该党的总秘书职位由国内贸易及消费人事务部长拿督赛夫丁续任。

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他表示一周前已向安华表达此想法，同时促安华专注在壮大公正党，把党带到更好的方向。