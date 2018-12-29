阿兹敏：不能反映公平公正．“应检讨高职委任” 安华昨日宣布委任拉菲兹、丹绒马林区国会议员郑立慷与砂拉越拉卓区国会议员阿里比祖出任副主席。

（吉隆坡29日讯）公正党署理主席拿督斯里阿兹敏促请党主席拿督斯里安华重新检讨党的新领导层排阵，因最新委任的中央理事会成员根本不能反映公平和公正的原则，亦无助于推动党的前进。

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安华昨日宣布委任拉菲兹、丹绒马林区国会议员郑立慷与砂拉越拉卓区国会议员阿里比祖出任副主席。

阿兹敏今日发文告说，今次被委任重返公正党中央理事会的人选当中，有人曾在党选中涉及不正当和不透明的行为，导致党员之间分裂。

“安华有必要在与党员达成共识下履行职责，而不是站在个人的立场做决定。”

他说，中央理事会成员的委任应凭功绩，而不是政治联盟或为巩固个人实力，赢得更多的支持票。

决策前须与基层沟通

他说，安华在作出决策之前，应与党基层沟通探讨，听取并吸收他们的意见，以示对基层意愿的尊重。

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他也说，总秘书职位应该由那些懂专业的业内人士、懂运营和管理的人来担任。该党的总秘书职位由国内贸易及消费人事务部长拿督赛夫丁续任。

他表示在一星期前已向安华表达此想法。