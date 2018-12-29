配合旅游年赞助统一衣服．三轮车夫执照明年免费 为配合甲州旅游年，州政府豁免三轮车夫明年的执照费用，并赞助统一衣服给三轮车夫。

阿德里（ 坐者左二）搭乘三轮车。（图：星洲日报）

（马六甲28日讯）为配合甲州旅游年，州政府豁免三轮车夫明年的执照费用，并赞助统一衣服给三轮车夫。此外，州政府也捐赠物资给55岁以上的三轮车夫。

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由于周末时旅游区游客众 多，州政府让持有执照的三轮车夫穿上当局提供的统一衣服，易 于让游客辨认合法三轮车夫。

200车夫呈首长备忘录

另一方面，200余名三轮车夫联合签署备忘录，于今午的甲州三轮车夫感恩会及提供物资及款项仪式上，移交给首长阿德里，该备忘录内容包括希望州政府禁止炮台街上的摆摊及限制古 城门前的大型活动等。

甲州首长阿德里今午出席甲州三轮车夫感恩会及提供物资及款项仪式后，在新闻发布会上表 示，州政府将检讨该备忘录，并强调州政府也注重三轮车夫的权 益。

他说，虽然尚未完整地阅读该备忘录，但他认为从州政府的理念来说，不会单方面看事情， 并认为在炮台街的市集能够吸引更多游客前往该处。

他指出，如果州政府能够和三轮车夫好好商量，他相信三轮车夫也会从中获得利益，他认为在该市集摆摊期间，好处是翻倍的。

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“我们的意愿不是否定三轮车夫的工作，而是增加他们的收入，如果能够良好的沟通，该市集不会阻碍三轮车的路线。该市集吸引了游客前往，其好处是远 大于坏处的。”

再拉尼： 甲325三轮车夫有执照

另一方面，旅游、文化及遗产委员会主席拿督莫哈末再拉尼说，甲州共有325名有执照的三轮车夫，其中8名是女性，巫裔有278人、华裔有29人及印裔6 人。

他表示，三轮车夫年龄介于18至84岁，而55岁以上的有54人。