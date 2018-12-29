满地玻璃碎片、天花板凿洞……民众会堂遭严重破坏 509充作国阵大选行动室的民众会堂，却在国阵败选6 个月后，被当地村民发现内部被破坏得惨不忍睹，尤其天花板更是布满人为的坑洞，以及满地的国阵竞选旗帜。

林祥和（左）与工作人员一起打扫民众会堂内的大量垃圾。（图：星洲日报）

（马六甲28日讯）509充作国阵大选行动室的民众会堂，却在国阵败选6 个月后，被当地村民发现内部被破坏得惨不忍睹，尤其天花板更是布满人为的坑洞，以及满地的国阵竞选旗帜。

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大选后人去楼空

有关民众会堂位于 甘榜浮罗沙末， 选后人去楼空且大门深锁， 直到最近乡村社区管理理事 会接手后才揭发问题如此严 重。

现场所见，民众会堂外 部铁网围篱已消失，内部空 空如也，大型玻璃窗也被拆 除及砸破，其他如电线、插 座、日光灯及厨房橱柜等皆 遭受破坏。

同时，地上还有大量的 国阵竞选旗帜、玻璃碎片、塑料及 固体废料等，工作人员打扫时灰尘 滚滚，卫生程度恶劣。

民众会堂坐落斯里布迪廉价屋 花园内，与宗教学校毗邻，设有简 单的一厅两房，在今早由当地乡理 会发动的清洁运动中，着手进行清 理工作。

天花板布满疑被人凿洞泄恨的坑洞；左起为乡理会成员布江、林祥和、诺艾达及阿末。（图：星洲日报）

林祥和：不排除遭人蓄意破坏

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汉都亚再也市议员兼国会选区 协调员林祥和告诉《古城》 社区报，不排除民众会堂是在大选后遭 人蓄意破坏，且拆完所有的设施，至于 拆不掉的日光灯则被弄断，而天花板也 疑遭人凿洞以渲泄不满情绪。

他指出，过去前朝政府将政府资 产变作党产，作为行动室、分会办事处 或党活动用途，希盟政府将不会重蹈覆 辙，确保党产和政府资产分开，一切以 人民利益为先。

他表示，自从换政府以来，从前由 选区或乡委会管理的民众会堂，部份遭 人蓄意破坏、搬走电器和配备，包括双 溪乌浪和阿逸摩力，但破坏程度各有不 同。

厨房柜门严重损坏，地上的垃圾令人摇头。（图：星洲日报）

重修篱笆供学生使用

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“马六甲各乡理会被赋予协调地方 事务，且已开始投入运作，他们会确保 所有公用设施及空间受到良好保护，让 人民可以充份使用，不会变成党产。”

他感谢亨利葛尼感化院的成员参与 清洁运动，协助乡理会将民众会堂打扫 得干净明亮，而建筑外的大树也获得修 剪，以便进一步打造成可使用的空间。

“由于隔邻的宗教小学学生逾百 人，空间已经不敷应用，民众会堂可作 为孩子学习的空间之一，相信州政府会 做出决定，而汉都亚再也市议会会配合 政府的决定。”

他表示，为了确保使用者尤其小学 生的安全，将要求当局重修篱笆，避免 发生意外。

此外，爱极乐州选区发展及协调中 心（Japerun）秘书诺艾达则表示，将向 爱极乐州议员郭子毅反映此事，申请拨 款维修或重建有关民众会堂，并考虑作 为宗教学校的教育用途。