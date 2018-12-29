“够坚强来面对斗争”·安祖莲娜不排除投身政坛 安祖莲娜祖莉（Angelina Jolie）以联合国难民署大使身份接受英国广播公司电台（BBC Radio）访问，被问到未来是否考虑从政？现年43岁的她说：“老实说，我会做任何我认为可以真正做出改变的事情。”不排除自己未来会投身政坛，她还开玩笑说，自己够坚强来面对政治斗争。

（图：美联社）

（伦敦29日讯）安祖莲娜祖莉（Angelina Jolie）以联合国难民署大使身份接受英国广播公司电台（BBC Radio）访问，被问到未来是否考虑从政？现年43岁的她说：“老实说，我会做任何我认为可以真正做出改变的事情。”不排除自己未来会投身政坛，她还开玩笑说，自己够坚强来面对政治斗争。

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她表示：“如果你20年前问我，我会大笑。我总是说，我要去那些需要我的地方，我不知道自己适不适合从政，但接着我也会开玩笑说，不知道我有没有不能外扬的家丑。”她指自己能“承担很多”，似乎暗指她与毕彼特（Brad Pitt）的离婚事宜。她指自己如今能与各国政府合作，还能和军队合作，“所以我处在一个非常有趣位置，能够完成很多事。但我‘现在’会保持安静。”