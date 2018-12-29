向楼下“借”水电．广场空置沦外劳宿舍 甘榜拉班马六甲广场商业建筑空置多年的单位，被安顿为大批孟加拉外劳的宿舍，旁边的单位则被垃圾填满，也充当毒虫的追龙天堂，情况十分糟糕，令当地商家担心衍生卫生及治安问题。

商场二楼空置单位垃圾堆积如山，卫生恶劣；左起为陈劲源、黄伟贤、梁恩来及阿占。（图：星洲日报）

（马六甲28日讯）甘榜拉班马六甲广场商业建筑空置多年的单位，被安顿为大批孟加拉外劳的宿舍，旁边的单位则被垃圾填满，也充当毒虫的追龙天堂，情况十分糟糕，令当地商家担心衍生卫生及治安问题。

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同时，外劳宿舍也通过向楼下单位 “借”水电，隔着楼层拉电线和水管到 有关单位使用。

历史城市议员陈劲源今早在甘榜拉 班乡村社区管理理事会主席梁恩来、哥 打拉沙马那选区助理黄伟贤、市政厅区 域协调官阿末陪同下，到马六甲广场巡 视有关民生问题。

不过，有关单位今日已人去楼空， 并用木条封锁入口，不排除负责人已将外劳安顿他处。

马六甲广场商业建筑建成二十多年，约有60个单位，大部分空置也没有水电供。（图：星洲日报）

梁恩来：垃圾堆积卫生恶劣

梁恩来表示，2周前到当地巡视 时发现有关单位垃圾堆积， 卫生情况恶劣，更意外发现旁边单位， 住着超过20名孟加拉外劳，他们没有外 出及工作，吃喝拉撒睡皆在单位解决。

“根据消息，外劳居住的二楼及 三楼单位是属于遮迪村庙宇的资产，或 许有成员私下租赁给外劳代理。”

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他说，不清楚外劳是否合法，也 担心自身安全，故当时离开前仅要求他 们照顾环境清洁，没有多加询问，如今 虽然有关单位已经过一番清理，但始终 还有善后待解决，因此，他希望通过市 政厅找出业主要求清理。

他表示，马六甲广场商业建筑建 成已二十多年，共4栋建筑物约有60个 单位，大部份是空置也没有水电供。

将与各乡对话商策

“我从东圭纳警局处得知，当地 罪案有上升的趋势，引起附近商家及居 民担心治安亮红灯，我希望近日内与警 方、移民局和商家召开对话，从中找出 对策。”

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此外，梁恩来也将向市政厅反映 该区沟渠损坏及要求修剪茂密大树等问 题，改善当地环境的安全。

陈劲源：单位废置可罚1千监半年

此外，陈劲源表示，根据1976 年地方政府法令第74条文， 不论是住家或是商店，都不允许废置； 违例者一旦被控上法庭，可被罚款1000 令吉或坐牢6个月或两者兼施。

“业主若接到庭令后，仍不清理单 位，将每天罚款100令吉。”

他表示，将通过市政厅找出业者， 要求业者清理商店内外的垃圾。

他表示，甘榜拉班一带发生破门 行窃及抢劫案，居民一般把矛头指向外 劳，故他将寻求移民局及警方协助，检 查当地外劳的合法性，以策安全。