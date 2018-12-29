元首杯供国家队遴选平台‧大马东运女保金男冲铜 他表示：“元首杯仍然是我国国内最顶尖的赛事，而这项比赛也是做为初选国手的重要平台。我们将会从本届元首杯调选出男女各30人的国家队初选名单，以备战2019年菲律宾东运会以及亚洲杯。”

大马篮总在周五晚盛大举办辉煌六十周年晚宴，理事们在篮总会长拿督赖俊瀚（左六）的带领下，与出席晚宴的篮球界人士干杯。

（吉隆坡29日讯）大马篮总会长拿督赖俊瀚强调，只有参加本届元首杯全国篮球赛的球员，才有资格入选国家队30人的阵容，以备战2019年菲律宾东运会以及2021年亚洲杯入选赛，而大马在明年东运会的目标是保金冲铜。

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赖俊瀚是在周五晚出席马来西亚篮球总会辉煌六十周年晚宴时，在接受媒体访问时发表以上的谈话。

他表示：“元首杯仍然是我国国内最顶尖的赛事，而这项比赛也是做为初选国手的重要平台。我们将会从本届元首杯调选出男女各30人的国家队初选名单，以备战2019年菲律宾东运会以及亚洲杯。”

男篮欲破12年奖牌荒

不过，比起亚洲杯，赖俊瀚表示大马更重视东运会，谈及明年东运会的目标，赖俊瀚表示，女队无疑是要保住金牌，男队则要冲击奖牌，目标是希望至少能夺得铜牌。

他说：“目前我们的男篮国家队几乎是以森美兰队为主要班底，而森美兰也自赢得去年元首杯全国冠军后，就接手掌管男子国家队，我对于森队有系统化的训练很有信心。通过在本届亚洲杯入选赛的表现，我们也看到大马男篮的进步。因此，我们希望明年能在东运会冲击铜牌。”

大马男篮最后一次夺得东运会奖牌，已经是2007年泰国柯叻赛会，当时大马获得铜牌。随后的2011、2013、2015以及2017年（主场），大马都未能摸到奖牌。2009年东道主寮国没有办篮球赛。因此，明年大马欲打破长达12年的奖牌荒。

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女队目标捍卫金牌

“至于女篮，当然，我们是过去两届的冠军，目标自然是要卫冕。”

大马女篮可谓东运会的传统强旅，共13次赢得金牌，远比5次夺金的泰国多。在2011与2013年两次屈居第3名后，大马女篮成功在2015年重夺冠军，并在去年主场蝉联冠军。

大马篮总昨晚在好想吃宴客厅主办辉煌六十周年晚宴，受邀出席嘉宾是外交部部长拿督赛夫丁以及现或前篮总会长、署理会长、副会长、教练以及国手等，场面隆重。而大马篮总也在晚宴主办别开生面的车牌号码竞标活动，作为篮总营运的筹款。