苏斯敏·共同创建永续城市 2019年已近了，政府当年所立下的“2020先进国宏愿”也将悄悄来到；然而，试问在区区两年时间，国家真的可以达致“先进国”目标吗？

还有3天，我们就要挥别2018年，迎向崭新的2019年！

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2019年已近了，政府当年所立下的“2020先进国宏愿”也将悄悄来到；然而，试问在区区两年时间，国家真的可以达致“先进国”目标吗？

先说2018年吧！这一年是大马史上最为关键的一年，因为适逢大选年，政府已改朝换代，人民期望新政府会换来新政治气象，然而新政府执政至今半年的表现如何，选民自然会评估，大家心理有数。

谚语说：“有人漏夜赶科场，有人辞官归故里”，我和许多采访线上的同行一样，有幸成了历史见证人，很多我们原本已经熟悉的政治人物，尤其是政治委任者，都因为政权更迭而必须“提前下车”，移交出职权。

为了开源节流，希盟政府，尤其是雪州政府调整许多惠民政策，好比水费、青年结婚津贴等，但网上漫骂声四起，认为换不换政府都没有差别，有者甚至还讽刺说“不换好过换”。

作为选民和纳税人的一分子，我也衷心希望新政府能真正做到关爱人民，不管是人民代议士、市议员和官员，不应因顾及政府的“颜面”，光是坐在冷气房内开会，然后三不五时把自己的动态放在脸书上自我宣传，当作已向人民交代。

选民在选出人民代议士后，自然期望他们会勤于四处走动，了解各别选区的民生问题，包括视察道路是否有窟窿、街灯是否有亮、地方上是否有罪案问题等，再与相关地方政府配合，以打造永续的宜居城市为首要使命。

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因此，我也期望新政府能放宽新闻尺度，让不管是平面或电子媒体的新闻媒体，有更大的自由度，并勇于接受批评和意见，撇除过去的偏见，也拿走对媒体不必要的标签。