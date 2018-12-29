何俐萍：苍苍野草，“另类”风景 驾车经过古晋一些要道，映入眼帘的不再是整齐的园艺景致，而是两旁或是中央的路堤长满了碍眼的野草。

驾车经过古晋一些要道，映入眼帘的不再是整齐的园艺景致，而是两旁或是中央的路堤长满了碍眼的野草。

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年杪，漉漉湿雨，驱走炎炎夏日带来的闷热，却也滋润了路旁的绿草。野草一寸又寸的长高，迎风摇曳，未能让人感觉心旷神怡，反倒摇出了一出政治闹剧，让人心烦。

政客终究是政客，劣性难改，这一出戏以野草为“主角”的政治闹局，不过是进一步验证，政客永远是政治过招为上，以民为本只是虚情假意的承诺，不屑一信！

砂政党联盟成员揭露，联邦道路杂草丛生，全是因为联邦没钱拨款，导致割草承包工程被迫搁置。砂希盟领袖不甘示弱反击，一切全是因为拨款被前朝政府的朋党干捞埋下的后果。

双方相互隔空互呛，适时再配搭镜头前手指野草再咧嘴一笑的画面，似有“这终于被我逮到了”的意味。另一阵营呢？继续与前朝痴痴缠，忘了今时今日，身份已对调，更无视人民早已厌倦那副喋喋不休，不断在控诉前朝犯下种种错误的嘴脸。

最叫人既无奈又痛心的是，吵吵闹闹到最后，往往企图以一句：“不要把事情政治化”收场。这事究竟是不是被政治化，老套的说一句：见仁见智。但不管怎么吵怎么闹，民生课题属于政治的一部分是不能被否定的事实。

普罗百姓如我，不知何谓联邦道路，更没有兴趣去研究哪些道路属于地方政府管理，哪些保养项目是由联邦政府承担。人民只知道双眼所看到的是，路边的草一天天的长大，却不见有人来割草。人们更不懂得细分，这究竟是地方政府失责，抑或是公共工程局没有善尽监督承包商的责任，老百姓只会含糊笼统骂一句：都是政府没做事！

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这就像是考试的应试题，有问必有答，答非所问，就得被扣分。问题被摊在阳光下了，解决方案又在哪里？

若说，联邦因国库空虚而暂搁拨款，人民急切要知道的是，是否有应急的处理方案？反之，若真是拨款被干捞，就该贯彻问责制至底。任由野草继续生长，不仅是市容的整洁和城市的形象被破坏，下至地方议会，上至州政府，乃至于联邦政府同样是脸上无光。

同样，对于承包商的确需要有一套透明又有系统的坚督机制，确保他们定期做事，更不是收了钱却不办事。如果拨款真被干捞，更要杀一儆百。然而，扰扰攘攘了至少半个月，到现在不见有人挺身交代，那碍眼的野草何时会被割短，何时要还我市民翠绿整齐的青草地？

记住！人民要的是解决方案，不是口水战，更不是一味地相互推卸责任。

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（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：何俐萍）

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