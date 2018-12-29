竞智华小报到日·280新生黑白鞋参半 蒲种竞智华小近280名新生今早“黑白鞋参半”到校报到！

随着教育部允许学生在明年穿黑鞋或白鞋到校上学，蒲种竞智华小的新生报到日上，出现学生“黑白鞋参半”的景象。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种28日讯）蒲种竞智华小近280名新生今早“黑白鞋参半”到校报到！

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教育部早前已发出指令，在2021年全面落实穿黑鞋之前，允许学生在两年“缓冲期”内，自由选择穿黑鞋或白鞋，而校方也不能规定或强制学生必须穿白鞋或黑鞋。

蒲种竞智华小明年有近280名新生报名入读，尽管距离新学年开课还有数日，惟该校今日主办报到日，让新生在开学前能先到校熟悉校园、领取贷书课本及了解校规。

《大都会》社区报记者今日走访该校时发现，新生们所穿的校鞋黑白皆有，惟家长们普遍仍让孩子穿黑鞋上学。

受访的家长指出，依他们观察，身穿黑鞋的新生居多。他们普遍让孩子穿黑鞋上学，是考量到黑鞋不易肮脏，容易清洗。

他们也认为，既然过后会强制落实穿黑鞋措施，那现在开始穿也无所谓。

部份让孩子穿白鞋的家长则解释，他们一早已为孩子准备好白鞋，为免浪费，所以先让孩子穿白鞋上学，一旦白鞋破损，就会改买黑鞋。

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多数家长支持废考

针对教育部将于明年起废除一至三年级的年中和年终考试，家长们大表支持，认为随着时代的进步，新制度的评估健全，更适合低学年学生。

不过，对于废除固定的分班制一事，部份家长意见相左，有者认为学生不该被“分门别类”，但亦有家长认为，有分班才有竞争。

刘有福：综合楼图测待批

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蒲种竞智华小副董事长刘有福受访时指出，尽管学生可选择穿黑鞋或白鞋上学，惟有不少新生依然穿白鞋到校报到。

另外，他也披露，目前该校的校舍尚充足，供该校一至六年级的学生使用。

他也说，该校建设综合楼的图测已呈上教育局，待批准后，就可开始动工，竣工后该校将会有更宽广及舒适的校舍让学生上课。

“综合楼的筹募活动已经结束，惟大众若要为综合楼捐款，依然可联络校方。”

老师带领新生参观校园各处。（图：星洲日报）

黑鞋容易清理

陈才源（36岁，家长）

“依据新生报道情况，穿黑鞋的学生比较多，我也是让孩子穿黑鞋上学。

相比白鞋，市场上售卖的黑鞋种类选择较多，黑鞋不容易脏，也较容易清理。

既然当局已宣布全国各政府学校的学生将从2021年开始穿黑鞋上学，我希望当局届时不会再U转。

另外，我相当支持取消低学年生考试制度，且外国的学府皆是落实此制度。至于明年起不会有固定的分班制，这对学生而言也是个好消息。

相比以前的分班制，学术成绩优秀的学生在一班，成绩中等的一班，这是个不好的现象。学生不应该以此来分门别类，好比我们（成人）出来社会工作，也是需要与不同阶层的人士建立关系。不过，分班制度尚适合用于需要特别管制的学生，他们需要特别的教导及关注“。

新生进入课堂，聆听老师讲解课堂上的规则及基本礼仪。（图：星洲日报）

黑鞋耐脏较方便

蔡雪妮（35岁，家长）

“因为先前已准备白鞋给小女儿，因此小女儿只好穿白鞋上学，大女儿则穿黑鞋上学。

我认为，穿黑鞋比较方便，除了不容易肮脏，也比较容易清理，反之白鞋需要大力刷洗，鞋子因此也容易刷破。我之后也会让我的小女儿穿黑鞋。

我认为废除低年级学生的考试，是个非常好的决定。一旦有考试，学生反而会一直背负准备考试的压力枷锁，家长压力也大。

另外，我也相当支持低学年学生不再有分班制，惟高学年的学生依然可有分班制，以让他们能专心应付小六评估考试。”

白鞋黑鞋都一样

戴国栋（43岁，家长）

“穿白鞋或黑鞋，对我而言都一样，但我之前已为孩子买好白鞋，因此先让他们穿白鞋上学。

我不抗拒政府取消低学年的考试制度，因为随着时代的改变，或许新制度的教育方针会更适合学生。

不过，我认为，学校应该要有分班制度，这样方能激励学生上进向学，如果没有分班，学校就缺少了竞争的环境。