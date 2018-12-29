缩短种族间经济差距·丽娜哈伦：学习企业精神 土团党妇女组主席拿督斯里丽娜哈伦指出，马来人在新经济政策下已经获得许多机会和协助，提升他们在商业和工业的成就，但这不代表就可以松懈，还是有需要继续缩短种族之间的经济差距。

（布城29日讯）土团党妇女组主席拿督斯里丽娜哈伦指出，马来人在新经济政策下已经获得许多机会和协助，提升他们在商业和工业的成就，但这不代表就可以松懈，还是有需要继续缩短种族之间的经济差距。

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她认为，学习企业精神是摆脱落后贫穷的最佳方案。

她在土团党妇女组代表大会发表政策演词时说，土团党扮演维护马来人福祉的角色，因此还是会注重一直都让国家繁荣和稳定的土著议程。

丽娜哈伦指出，希盟执政7个月以来，无时无刻都受到攻击，不只是外在人士攻击，“自己人”也攻击，有时难分敌友。

“无论如何，在社交媒体开骂是反对党过去的文化，因此我们执政后，也要以开阔的心胸接受。”

她也以历史事迹为借镜，说明失去权力的因素并非来自外敌，而是内部争权夺利。

她说，早在15世纪马六甲的马来皇朝已经采用先进的大炮，但是走向没落并非比其他国家落后，而是马来领袖分裂、不团结和争夺权力。

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“妇女组必须紧记这个教训，希盟各个成员党也是以团结一致才能推倒盗贼政权，土团党妇女组也要秉持团结的精神，忠于党的斗争。”

她说，在希盟还未执政之前，前妇女组主席召开新闻发布会攻击土团党，也有些党员面对威迫利诱。

“有党员面对1000令吉的利诱，或者以提供官职利诱他们离开土团党，可是党员不为所动，继续忠于土团党主席敦马哈迪和总裁丹斯里慕尤丁的领导。”

另一方面，她说，教育是国家和民族迈向辉煌的基础，希望儿童学前教育课程能够重新改革，而社会发展局（KEMAS）和人民信托局（MARA）能够在3年时间进行改革。