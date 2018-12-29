停车场积水养蚊·民众担心成蚊症黑区 巴生武吉丁宜商业区峇都尼兰2路停车场入口处经常积水，不仅造成交通不便，且还沦为蚊虫滋长温床，尤其最近频频爆发骨痛热症病例，让当地民众担忧武吉丁宜迟早成为黑斑蚊大黑区。

武吉丁宜商业区尼兰2路停车场入口处逢雨必灾，积水甚至无法退散，形成一个滋生蚊虫的温床。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生28日讯）巴生武吉丁宜商业区峇都尼兰2路停车场入口处经常积水，不仅造成交通不便，且还沦为蚊虫滋长温床，尤其最近频频爆发骨痛热症病例，让当地民众担忧武吉丁宜迟早成为黑斑蚊大黑区。

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巴生市议会从今年初累积到目前的骨痛热症病例已攀升到1万1688宗，位居全雪州第二，而巴生武吉丁宜所发生的骨痛热症病例则有近300宗。

目前，巴生有4人因罹患骨痛热症而病逝，市议会也不敢怠惰，多方面采取灭蚊行动，好让巴生早日脱离黑斑蚊黑区。

颜维才：每逢雨季必积水

巴生市议员颜维才今日带领媒体巡视该区时指出，巴生武吉丁宜峇都尼兰2路停车场入口处积水问题超过3个月，逢雨后必成灾，且积水经常无法退散，形成一个水无法流动的温床。

他说，年尾适逢雨季，停车场入口处如今每天都积水，不仅严重破坏道路，且大量滋生蚊虫。

他披露，尽管武吉丁宜爆发的骨痛热症病例在巴生并非最多，但若不处理，恐一发不可收拾，不得不防范。

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“为了全面解决积水问题，我今日特别安排卫生小组、工程小组及环境小组官员前来勘察，共同商讨如何解决技术上的困难，以免各小组日后互相推脱，问题始终无法解决。”

他强调，沟渠阻塞问题获解决后，才能有效改善积水问题，继而重新铺路，杜绝成为黑斑蚊滋生的温床，否则“根源”未除，其他补救工作也徒然无功。

颜维才（右）带领官员勘查积水问题，以找出根源。（图：星洲日报）

社区密集衍生卫生问题

城市蚊症病例多

颜维才披露，根据数据显示，沙白县议会和瓜冷县议会累积的骨痛热症病例非常少，但相反以城市为主的八打灵再也、梳邦和巴生却发生最多骨痛热症。

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他说，城市地区爆发骨痛热症病例相对比较高，除了与社区密集有关系之外，主要原因是卫生问题。

他以武吉丁宜旧商业区为例，当地有许多外来者住在店屋楼上，但他们缺乏环境卫生意识，往往处理垃圾时选择随意乱丢，衍生许多卫生问题，包括滋生黑斑蚊。

“这些情况也发生在武吉丁宜组屋，所以组屋区的骨痛热症病例也非常多。”

他补充，市议会一直积极宣传卫生教育，包括特别登门给予当地外来者进行指导和劝告，但很遗憾一些外来者屡劝不听，甚至将市议会官员拒于门外。