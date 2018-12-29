致命海啸若再袭印尼‧极危爪哇犀牛恐灭绝 印尼喀拉喀托之子火山22日爆发，引发致命海啸，数量少于70头的极危物种爪哇犀牛栖息的乌戎库隆国家公园（Ujung Kulon National Park）距离喀拉喀托之子火山不远。

（图：法新社）

（印尼‧雅加达29日讯）印尼喀拉喀托之子火山22日爆发，引发致命海啸，数量少于70头的极危物种爪哇犀牛栖息的乌戎库隆国家公园（Ujung Kulon National Park）距离喀拉喀托之子火山不远。

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法新社报道，据信没有任何爪哇犀牛在这场灾难中死亡，但官员警告，可能会有另一波致命海啸袭击灾区。22日来袭的海啸夺走超过400人性命。

这使得位在印尼主要岛屿爪哇岛最西端的乌戎库隆国家公园的保育人士面临更大压力，必须加快一项长期计划，帮爪哇犀牛寻找合适的第二个栖息地。

乌戎库隆国家公园负责人马玛特（Mamat Rahmat）告诉法新社：“因为危险真实存在，更努力寻找第二个栖息地变成我们的职责。”

“我们很幸运这次海啸没有影响到爪哇犀牛。但威胁仍在，我们必须采取相应行动。”

英国广播公司新闻网（BBC News）报道，爪哇犀牛是全球5种犀牛中最受威胁的品种，被国际自然保育联盟濒危物种红色名录（IUCN Red List）列为“极危”（Critically Endangered）物种。（中央社）