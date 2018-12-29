迷你市场业者：1月起‧部分日为用品微涨价 迷你市场业者透露，明年1月起某些品牌的蚊香、蚊油、厕纸、面巾及洗衣粉等都会稍微进行价格调整，涨幅介于5到10%。

迷你市场业者指市场吹冷风，开学在即不少家长开销大，严谨消费。（图：星洲日报）

（霹雳‧江沙28日讯）迷你市场业者透露，明年1月起某些品牌的蚊香、蚊油、厕纸、面巾及洗衣粉等都会稍微进行价格调整，涨幅介于5到10%。

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颜孙政：生意额惨淡

迷你市场业者颜孙政对星洲日报《大霹雳》社区报说，今年杪10月到12月的生意额一片惨淡，尤其是即将开学的12月及1月份行情挺糟糕的，家长们省吃俭用为孩子购买校衣校裤及学校用品，1月份家长则要花钱缴交学校学杂费等开销，几乎喘不过气。

“迷你市场业务年杪欲振乏力，为了保住原有的生意额，我只能采取某些畅销品大量进货的策略，以稳定货品价格。”

他说，销售税实行后，一些日常生活用品及食物明显涨价5到10%，他不敢肯定是不是受销售税影响，但可以肯定的是下个月起一些品牌的蚊香、蚊油、厕纸、面巾及洗衣粉等会稍微进行价格调整，涨幅介于5到10%。”

大型工程停顿影响零售业

他指出，国内一些大型工程停顿也影响了零售业，相关行业缩减人力，保住饭碗的人则尽量减少消费，失业的人更加不用说了。

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“现在只剩下每个月的发薪日，大概维持一个星期，才会让迷你市场生意稍微好转，剩余日子生意明显下降。”

颜孙政也有做国能电费及其他杂费的代理，这里的消费者非常“精打细算”，腰带勒紧下连电费也只交一半钱，剩余的拿来应急。

他坦言迷你市场行业越来越难经营，为了留住顾客，还要跟财团经营的连锁迷你商场斗价格，虽然现阶段还未到亏钱的地步，往后日子只能走一步看一步了。

颜孙政赶上消费潮流，店内接受各种电子钱包无现金交易。（图：星洲日报）

罗志晟：尽量保持原价

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迷你市场业者罗志晟指出，现在他只能靠熟客前来消费，就算货物出现价格调整，也只能尽量保持原价出售，以免影响熟客的购物情绪。

他说，销售税空窗期间，消费者热衷购买轿车与电子产品等昂贵货品，消费者现在缴付每月到期的贷款后，荷包缩水了不少，只能减少消费。