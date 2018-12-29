亲认和王菲感情稳定·谢霆锋撇与张栢芝生老三 张栢芝上月惊爆生下第3胎儿子，孩子的爸外传版本众多，有传是65岁新加坡富商，又有一说是50岁中国富豪，日前竟爆出宝宝生父是前夫谢霆锋，又指他已和王菲分手，且将与张栢芝复婚，不过随即被谢霆锋的工作人员否认。

（图：微博）

（香港29日讯）张栢芝上月惊爆生下第3胎儿子，孩子的爸外传版本众多，有传是65岁新加坡富商，又有一说是50岁中国富豪，日前竟爆出宝宝生父是前夫谢霆锋，又指他已和王菲分手，且将与张栢芝复婚，不过随即被谢霆锋的工作人员否认。

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谢霆锋29日在微博发文，表示听到和王菲分手丶张栢芝第3胎生父等传闻，感到匪夷所思丶令人咋舌，“本人感情生活稳定，我亦只是Lucas及Quintus的爸爸，亦必定会尽心尽力做好这爸爸的责任”，透露和王菲依旧稳定交往中，且和张栢芝第3胎孩子没有关系，更不会和张栢芝复婚。他也希望网民停止散播谣言，让孩子在健康的环境下成长，“希望各位不要再助长谎言发酵，这些无稽的传言，亦相信会对这新生孩子的真实的亲父造成困扰”。