实兆远维多利亚花园前‧修改交通灯操作减车祸 因路况问题及人为因素造成频频发生车祸的实兆远维多利亚花园前的路段，经公共工程局（JKR）研究后，已对原有的交通灯操作进行了修改，促请驾驶人士注意。

根据公共工程局改造实兆远维多利亚花园前路段的计划，二条路往实兆远行驶的车辆不受交通灯的管制。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远28日讯）因路况问题及人为因素造成频频发生车祸的实兆远维多利亚花园前的路段，经公共工程局（JKR）研究后，已对原有的交通灯操作进行了修改，促请驾驶人士注意。

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阿斯达卡州议员张宇晨日前联同公共工程局官员及多名曼绒市议员前往视察后在新闻发布会上说，现阶段只对交通灯的操作，如每个时段的红灯与绿灯的操作时间进行修改，因此促请驾驶人士严格遵守交通规则，避免意外发生。

张宇晨：明年增建路堤

他说，公共工程局已答应会在2019年进行全面的路况整顿，包括在目前的道路上增建路堤，以让从二条路往实兆远的车辆可以无障碍直驶（没有了交通灯约束）。

“当局的路况整顿计划会把目前交通灯管制的路面缩小，也就是说在路况整顿后，从实兆远方向往二条路驶去的车辆，可直驶至维多利亚花园入口前的道路才需停下，等候交通灯转绿后才能继续行驶，而不是像如今，到了督伯打那的出口，就需停下等候交通灯转绿。”

张宇晨说，根据交警部门的调研，这段道路常发生车祸的主要原因是常有驾驶人士闯红灯，因此他呼吁驾驶人士遵守法律，不要贪一时之便，危害到其他人的生命。

陪同视察路况的市议员有林正财、刘昌隆及章仁网。

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