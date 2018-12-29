假冒警员闯渔村勒索外劳‧3外劳遭捆绑送警查办 4名印尼外劳手持武器进入双武隆渔村，其中一人自称是警方人员，勒索村内孟加拉外劳，更大肆破坏孟加拉外劳宿舍。

村民将3名涉及勒索的印尼外劳绑上后交给警方查办。（图：星洲日报）

（霹雳‧安顺28日讯）4名印尼外劳手持武器进入双武隆渔村，其中一人自称是警方人员，勒索村内孟加拉外劳，更大肆破坏孟加拉外劳宿舍。

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该村村长王崃兴接到孟加拉外劳的投报后，发动双武隆村民组成的保安队赶到现场，逮住其中3人，另一人则逃跑。

王崃兴今日向记者指出，这4名印尼外劳在昨晚9时许分骑2辆摩哆车进入该村孟加拉外劳宿舍，企图勒索孟加拉外劳。

“其中一名孟加拉外劳逃离宿舍后即刻通知我，我马上发动保安队前往捉匪。”

他说，该村向来平静安宁，村民在夜晚也相当注意外来者，这也是村子首度发生外劳勒索外劳的案件。3名印尼外劳较后交给警方查办，案中的孟加拉外劳是村子民宿建筑工人，暂住在村子内。

“双武隆已成为旅游区，村民组织保安队以维持村子的安宁。我们也希望警方能更频密地到村子巡逻。”