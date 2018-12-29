哨兵冠军高尔夫球赛‧仅老虎渥斯缺席‧七高手证实赴会 原本有传言老虎渥斯将会前往卡帕鲁瓦参赛，但是最终在主办当局公布的34名球员名单中却没有老虎渥斯的名字。

（夏威夷29日讯）世界排名前八的七名高手证实将会参加下周开打的夏威夷哨兵冠军高尔夫球赛，唯独老虎渥斯缺席。

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原本有传言老虎渥斯将会前往卡帕鲁瓦参赛，但是最终在主办当局公布的34名球员名单中却没有老虎渥斯的名字。

渥斯反之决定延长自己的假期，没有接受邀请前来参加哨兵冠军高球赛，渥斯自从2005年以来就一直缺席。

在今年九月，老虎渥斯赢得今年唯一的巡回赛冠军，这是他近五年以来首次在美巡回赛夺冠，看来渥斯明年首站比赛是农夫保险公开赛（1月24日至27日，多利松）。

虽然老虎渥斯缺席，但是参赛阵容依然星光熠熠，寻求卫冕的首先是卫冕冠军约翰逊，然后是世界第一科普卡。

北爱尔兰名将麦克罗伊将首次亮相，他曾六次拒绝受邀参赛，而英国公开赛冠军意大利名将莫利纳利也首次取得参赛资格。