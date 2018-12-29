贸消局：派执法员监督油站‧霹雳燃油供应足 霹雳州贸消局副局长三苏尼占指出，该局已确保州内各油站今年的燃油供应充足，民众无需担忧燃油短缺的问题。

三苏尼占（前排左二）在执法人员的陪同下检验油站的燃油供应是否充足。右一为阿拉祖丁。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保28日讯）霹雳州贸消局副局长三苏尼占指出，该局已确保州内各油站今年的燃油供应充足，民众无需担忧燃油短缺的问题。

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他说，州内共有371家油站，包括73家国油（Petronas）、70家Petron、69家蚬壳（Shell）、53家Caltex、64家BHPetrol、33家Buroq Oil及9家IPTB。

发通告确保业者守规

“在接下来这几天至本月31日，贸消局将派出187名执法人员前往州内的油站进行检验和分发通告给业者，以确保这些油站遵守贸消部的条规，每日都有充足的汽油和燃油供应。”

他今天在安邦一家Petron油站进行检验后于新闻发布会上表示，该局乃基于早前有媒体报道指汽油和燃油面对短缺的问题而采取检验行动。

根据该通告的内容，所有汽油及柴油零售牌照持有人，在1974年供应管制条例下必须遵守以下条件，即持牌者有责任确保油站的汽油和柴油燃料供应充足，足以进行日常销售，以及持牌者不能关闭汽油或柴油站，或是停止销售油站的汽油或柴油。

三苏尼占说，该局执法人员也会不时检验和监督州内的油站，以确保所供应的燃油充足。

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“任何违反条规者将抵触1974年供应管制条例第21条文，可在1974年供应管制法令第22条文下被罚，一旦罪成，初犯者可被罚款100万令吉或监禁3年或两者兼施；再犯者则可被罚款300万令吉及监禁5年或两者兼施。”

此外，他指出，州内8个贸消局分部自本月27日起共检验了13家油站，包括5家蚬壳、2家国油、2家Petron、1家Caltex、2家BHP及1家Buroq Oil。

他说，这13家油站的供应情况显示，柴油共达24万2307公升、RON95汽油达35万8576公升，RON97汽油则达10万5365公升，拥有充足的供应。

他也告知，自今年1月至12月27日，州内共有2宗油站业者触犯条规的个案，分别在安顺及金宝，业者因把燃油出售予非车辆油箱用途者，而触犯持牌条规，进而被充公了6万2475令吉的燃油。

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出席者包括霹雳州贸消局执法组主任阿拉祖丁、Petron霹雳州南部区域经理许吉星、安邦拉惹慕沙玛哈迪路Petron油站业者诺莎丽娜等。