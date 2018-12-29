巫秋燕‧安娣安哥与上网 安哥最近也去公积金局，想要在户头中填写受益人的名字，被职员建议先申请一个“i Akaun”，然后可上网处理受益人的资料。安哥虽然懂得上网但不属于科技达人那一类，但安哥看了一看那长长的排队人龙，恐怕大家都在申请那个“iAkaun”吧，安哥觉得排长龙好累人，于是折返回家，最后甚么都没有做到。

安娣说，最近去公积金局查询户头内的结存，被工作人员告知最好申请一个“i Akaun”网络户头，以方便日后随时可以上网查询。

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安娣回到家问孩子要如何下载那个App（应用程序）和如何上网查看户头结存，对科技属门外汉的安娣不免在嘀咕这事真麻烦。

安哥最近也去公积金局，想要在户头中填写受益人的名字，被职员建议先申请一个“i Akaun”，然后可上网处理受益人的资料。安哥虽然懂得上网但不属于科技达人那一类，但安哥看了一看那长长的排队人龙，恐怕大家都在申请那个“iAkaun”吧，安哥觉得排长龙好累人，于是折返回家，最后甚么都没有做到。

另一名安娣说，最近到银行办事，银行职员建议她开一个线上账户，日后可通过网络来进行交易、转账或是做甚么的。安娣说，她很少上网办事，也不知道要如何转账，万一按错键怎么办？她觉得有点苦恼。

虽说做人要终身学习，活到老学到老，对于年轻人或是善于使用科技便利的人士来说，举凡查询户头结存、转账、缴付信用卡账单、电话费、网购等，都可以轻轻在弹指之间快速处理，十分方便。

可是，对于不熟悉上网或不会使用App的老人家来说，会让他们无所适从。

如果很多事情都要通过网上来处理，每个有需要用到的单位的应用程序都必须下载到手机里，最重要是还要记住每个户头用了甚么用户名称和密码，光是记下一大堆密码已是一大考验了，除非一律使用同样的名称和密码，或是把所有密码都记录下来，但这又有一定的风险。

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难怪一些安娣安哥不禁发出呐喊：“不要样样东西都叫我上网去做好吗？”