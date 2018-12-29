抗议F1更改赛制‧红牛威胁可能不玩 红牛车队顾问马尔科昨日表示，红牛可能会与奥斯顿马汀一起参加勒芒耐力赛。

红牛车队顾问马尔科不排除在2020年合约届满后，红牛可能退出F1。

（法国‧巴黎29日讯）红牛车队恫言未来可能退出F1大赛车，以抗议F1更改赛制，并转战勒芒24小时耐力赛。

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红牛车队顾问马尔科昨日表示，红牛可能会与奥斯顿马汀一起参加勒芒耐力赛。

自从2005年加盟F1大赛车以来，红牛车队连续四年（2010年至2013年）夺得车队冠军。

在2019年赛季，红牛车队将与本田合作，结束了与雷诺合作，以便能够成为更有竞争力的车队。

不过，本田车队也提供引擎给另一车队托洛罗索车队，后者以前也是采用雷诺。

或转战勒芒耐力赛

在新东家Liberty Media为了寻求更大市场的情况下，更改了不少规则，使红牛车队一旦在2020年合约期满后，若是无法取得协议，就可能退出F1，转战勒芒耐力赛。

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马尔科表示，一旦新的规则确定后，红牛将与本田将会做出进一步的决定。

在这之前，马尔科也说，若是他们与本田的合作没有取得效果，也会退出F1大赛车。