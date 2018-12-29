社工患癌逝世‧遗爱人间捐4568万援助儿童组织 美国华盛顿一名社工离世后将遗产捐出，当地6个慈善团体共获1100万美元（约4568万令吉）捐款，涵盖儿童健康及残疾治疗等范畴。该名社工生前生活节俭，其同事虽未料到有如此高额的遗产，但对他的慷慨不感惊讶。

（华盛顿29日讯）美国华盛顿一名社工离世后将遗产捐出，当地6个慈善团体共获1100万美元（约4568万令吉）捐款，涵盖儿童健康及残疾治疗等范畴。该名社工生前生活节俭，其同事虽未料到有如此高额的遗产，但对他的慷慨不感惊讶。

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63岁奈曼（Alan Naiman）今年1月在华盛顿西雅图因癌症病逝。奈曼生前任职华盛顿一间儿童服务机构，确诊患癌后已告知同事莫纳汉（Mary Monahan），死后会捐出所有财产予慈善组织。

莫纳汉指出，奈曼生活节俭和讨厌负债，早于30年前离开银行业，转到儿童服务机构工作。奈曼自此经常接触儿童，当中不少人身体残疾，令他学会将别人放在首位。莫纳汉称，奈曼认为已拥有自己需要的东西，但许多人并非如此，那些受关爱的小朋友走进了奈曼心中。（香港明报）