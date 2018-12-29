PTPTN宗教义捐100万引不满‧旺赛夫：投资利润中拨出 国家高等教育基金局主席旺赛夫强调，该笔拨款并不会影响学生的贷款，因为主要是从投资利润，尤其是国家教育储蓄计划（SSPN）的储存，并非从基金局发放的贷款中拨出。

国家高等教育基金局主席旺赛夫。（马新社档案照）

（吉打‧亚罗士打29日讯）一直对外声称“钱不够用”的国家高等教育基金局（PTPTN），却拨出100万令吉给吉打州伊斯兰义捐理事会（Zakat），此举引起不满和讨伐。

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对此，该基金局主席旺赛夫发表文告解释，这笔拨款是从基金会年度投资净收益中，抽出2.5%充作宗教义捐用途。

他强调，该笔拨款并不会影响学生的贷款，因为主要是从投资利润，尤其是国家教育储蓄计划（SSPN）的储存，并非从基金局发放的贷款中拨出。

他也说，该局在拨出这笔捐款给吉州伊斯兰义捐理事会前，已向各州的理事会汇报此事。

旺赛夫已在昨日移交100万令吉的模拟支票给吉打州宗教司拿督赛法兹尔。

PTPTN的捐款举动也引起反贪污与朋党主义中心（C4）创办人兼执行董事辛蒂亚的质疑，并指PTPTN之前说明必须向银行贷款，以支付290万名学生的贷款，但现在为何却有报酬给义捐？

首相敦马哈迪也在今年8月12日说，国家高等教育基金被拖欠高达390亿令吉，这笔数目跟一马发展公司（1MDB）的债务相比，不相上下。