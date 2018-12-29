敦马：续靠“拐杖”无法成功．马来人需改变态度 首相敦马哈迪说，华人在没有获得政府协助下依然成功，若马来人本身不改变他们的态度和价值观，政府扶持马来人的政策将不会取得成果。

（布城29日讯）首相敦马哈迪说，华人在没有获得政府协助下依然成功，若马来人本身不改变他们的态度和价值观，政府扶持马来人的政策将不会取得成果。

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他指出，政府已落实许多扶持政策，给予马来人机会和支援，但他们却同样失败。

“这是因为你没有改变自身的态度，我不喜欢这样讲自己的种族，但我还是必须告诉他们：你是错的。”

马哈迪也是土团党主席，他接受媒体联访时说，政府已意识到单凭扶持措施，马来人无法取得成功，因此希望马来人不要依赖政府或“拐杖”太久，改变态度才是需要关注的事情。

华人没获协助依然成功

“我一直在研究人类的行为，发现决定成败的是他们的文化和价值观，错误的价值观不会给他们带来成功。华人没有任何协助，也是照样成功。”

他坦言，马来人需要改变一直以来秉持的观念，尤其是不会成功的价值观。

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“不工作就没有收入，不努力就不会进步。当我说马来人懒惰，人民就会生我的气，但这就是事实。

“如果我们不工作，别人就会准备工作，到最后外国人将占领我们的国家。如今，我国已有700万名外籍劳工。”

马哈迪指出，对马来人最好的莫过于伊斯兰价值观，但还是有很多人没有奉行这类良好的价值观。

“比如说，你不可以分裂穆斯林，但有些人却因为政治而分裂伊斯兰，说这些穆斯林不是穆斯林，只有他们是穆斯林等。我们已经分裂了，这在伊斯兰教义是不被允许的。