美国以猴子实验证实‧新型爱滋疫苗有效 美国斯克里普斯研究所、宾夕法尼亚大学及哈佛大学医学院研究人员日前在美国学术期刊《免疫》透露，他们最近开发出一种新型爱滋病疫苗，经猴子实验显示，接种它能保护它们免受与人爱滋病病毒相似病毒的感染。

（图：123RF）

（美国‧华盛顿29日讯）美国斯克里普斯研究所、宾夕法尼亚大学及哈佛大学医学院研究人员日前在美国学术期刊《免疫》透露，他们最近开发出一种新型爱滋病疫苗，经猴子实验显示，接种它能保护它们免受与人爱滋病病毒相似病毒的感染。

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这不仅是为防治爱滋病带来新希望，也是研究人员首次估量用于对抗HIV病毒、由疫苗引发的中和抗体水平份量。他们针对爱滋病病毒蛋白质外壳上的弱点开发这种疫苗，然后用它刺激人体免疫系统去攻击病毒相关弱点。

研究人员给恒河猴（rhesus macaque）注射不同剂量的新疫苗，让它们体内产生可对抗一种爱滋病病毒株的中和抗体。这种爱滋病病毒株，与最常感染人类、名为Tier2病毒的病毒株相似。

实验结果证实，恒河猴在面对跟人爱滋病病毒非常相似的猴免疫缺陷病毒时，体内产生高水平抗体的猴子能够免受感染。