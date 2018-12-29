监控隆周边公交站·6224电眼956辅警护安全 隆市周边的轻快铁站、单轨火车和巴士等公共交通站点的各个角落都设有闭路电视，以及多达956名辅警24小时值守及巡逻，以确保公共交通服务和乘客的安全。

多达956名辅警全天候轮流在轻快铁站驻守，监督站内的安全。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）隆市周边的轻快铁站、单轨火车和巴士等公共交通站点的各个角落都设有闭路电视，以及多达956名辅警24小时值守及巡逻，以确保公共交通服务和乘客的安全。

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国家基建公司（Prasarana）铁路安全主任兼副警监（DSP）莫哈末法依祖日前接受《马新社》访问时指出，安全控制中心和运作控制中心内有773个监控器，24小时直接监控多达6224个闭路电视的录像，记录每条列车的路线情况。

“格拉那再也线及安邦线轻快铁、单轨火车及双溪毛糯—加影捷运线皆有安全控制中心和运作控制中心，内有3名辅警监查闭路电视。”

“安全控制中心监控安全及罪案事宜，运作控制中心则负责监控列车运作、停驶或损坏的情况。”

监控室及时传话辅警

他说，一旦有任何情况发生，监控室内的人员将会及时通过对讲机通知在车站的辅警，以便能马上采取行动。

“有关闭路电视的录像亦用于记录罪案发生的经过。若发现有可疑人物或有需要时，有关人员会通知警方、消救局及救护车前来给予协助。”

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他也说，有关闭路电视确实为在公共交通范围一带作出调查的警方及国家基建公司保安队辅助不少。

莫哈末法依组（左）与其他辅警在轻快铁站巡逻，确保乘客安全。（图：星洲日报）

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25人巴士列车站内犯案

“在过去的1至8月期间，25名嫌疑人士当中，有18人在巴士及列车站进行性骚扰行为，警方目前正追查其余的7人。在列车及巴士站干案的多为外籍人士，他们多数在乘客拥挤的情况下下手。”

此外，莫哈末法依祖披露，有多达956名辅警24小时在巴士及轻快铁站值守，加上国家基建公司辅警特别行动队展开的巡逻、紧急反应队对乘客的投诉作出调查，以维持列车及巴士站的安全秩序。

Rapid KL管辖区域巡逻

“除了在月台及巴士中心，国家基建公司辅警特别行动队也会在Rapid KL管辖的区域如客服站、行人走道、停车场、巴士及列车展开巡逻。”

他提醒，乘客本身也应采取预防措施，特别是在夜间时段，不要单独在黑暗或远离公共视线的区域独处。

“公众若有任何不当行为，可联系当值的人员。

公众也可把任何犯罪活动的图片和细节WhatsApp至010-7664472（列车站）或019-7914472（Rapid KL巴士）。此外，他们也可联络Rapid KL援助热线（03-78852585）。”