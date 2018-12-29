郭素沁：政府重视绘画艺术·拟策扶持本地画廊画家 原产业部长郭素沁强调，新政府会重视国内绘画艺术领域，并拟定扶持本地画廊和资助画展的方案。

黎农生（左起）赠送画作给郭素沁。右起为馨艺苑主持曾荣盛及高桂莲。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）原产业部长郭素沁强调，新政府会重视国内绘画艺术领域，并拟定扶持本地画廊和资助画展的方案。

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她说，政府部门目前把文化归在旅游部，可能会忽略艺术领域，这有必要检讨，以让本地画廊和画家得到更有效的支持。

郭素沁是为馨艺苑画廊主办的资深画家黎农生木刻版画展开幕致词时说，本地有很多收藏家宁可用巨款收购外国画家作品，对本地画家创作却不屑一顾。

她认为，大家应改变这种态度，因为本地画家具社会意识与本土色彩的作品，也很值得国人收藏，画家黎农生的木刻版画就是典范。

她说，这位画家一生坚持作画，与时俱进，达到艺术新深度。

馨艺苑顾问高桂莲说，该画廊办过国家文学家得主沙末塞益个展，资助他到中国访问及出书，也出版了台湾诗人叶莎与黎农生诗画集及马来西亚诗歌译集等文学作品。

她说，该画廊将持续推动艺术与文学结合，开拓未来更大发展空间。

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木刻版画展展至下月6

黎农生木刻版画展将展出至下月6日，展出精致刻版原作，配合这项活动也出版《黎农生手稿选》（限量版）。

出席者尚有艺术家钟正山、谢忝宋、黄竞标及孔万良等。