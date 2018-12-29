霍普曼杯网球团体赛‧费德勒塞莉娜续写传奇 费德勒和塞莉娜将各自为瑞士和美国在今日于柏斯掀战的霍普曼杯网球团体赛中压阵，赛制是以三场比赛分别是男女单打和混双决胜负。

瑞士天王费德勒为该国在霍普曼杯网球团体赛压阵进行卫冕战，他正积极备战以在B组首仗对英国。（图：法新社）

（澳洲‧柏斯29日讯）两位网球巨星瑞士的费德勒和塞莉娜虽然皆已37岁，在网坛已超过20年，但是两人依然活跃网坛，不轻言退休，为各自的国家在霍普曼杯网球团体赛中助阵。

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费德勒和塞莉娜将各自为瑞士和美国在今日于柏斯掀战的霍普曼杯网球团体赛中压阵，赛制是以三场比赛分别是男女单打和混双决胜负。

身为夺冠功臣的费德勒，今次依然是与本西奇搭档参加混双赛。

而塞莉娜自2017年澳网以怀胎八周英勇夺冠后，首次代表美国打霍普曼杯。

塞莉娜将与美国新星蒂亚福拍档打混双赛。

两大传奇元旦率队交锋

瑞士与美国将在1月1日B组赛中相遇，这两名网球巨星将相碰决胜。

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费德勒表示，他积极备战以捍卫澳网冠军，所以他目前的体能状态非常好，迫不及待要迎接新的赛季到来。

在近两年澳网，费德勒都以澳网冠军取得好开始。

而塞莉娜与姐姐薇奴丝在阿布扎比进行表演赛，但霍普曼杯将是她在今年打进美网决赛后，首个正式的比赛。

塞莉娜表示，她感觉自己的体能恢复得很好，也将指望在澳网争冠。

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她说，她尚未与蒂亚福合作过，但是有看对方比赛，拥有很好的前途。

蒂亚福今年20岁，在今年2月夺下首冠后，成为巡回赛最年轻冠军的美国球员，世界排名也跳至38。

他表示，塞莉娜是一位传奇球星，能够与后者对方搭档，令他大为紧张。