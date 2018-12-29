黄背心跨年夜再示威‧巴黎维持迎新年节目 法国黄背心运动未有停歇的迹象，他们本周六和12月31日跨年夜再聚巴黎香榭丽舍大道示威。巴黎市政府仍维持跨年夜在巴黎香街迎接新年的节目。

（法国‧巴黎29日讯）法国黄背心运动未有停歇的迹象，他们本周六和12月31日跨年夜再聚巴黎香榭丽舍大道示威。巴黎市政府仍维持跨年夜在巴黎香街迎接新年的节目。

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巴黎警方周五发表声明表示，将会在跨年夜路采取严格安全措施，包括检查包包和车辆，同时在该地区禁酒精。巴黎第八区区长多特塞尔向BFM电视台，至少会动员4000警力和维安部队。

她称，“欢迎”黄背心参与迎新年庆祝活动。

据报道，脸书上拥有8000人的一个“黄衫”群里表示将“在和平与节庆气氛中继续抗争”。

另据法新社报道，法国总统马克龙若想从“黄背心”运动中喘一口气，那他就要避免到位于地中海海岸的总统度假官邸布雷冈松堡，事因日前有抗议者试图冲击该城堡。

当地市长阿里指出，大约40名抗议者周四聚集在布雷冈松堡周围，试图冲击该城堡，随后赶到的警方将其拦下才避免了这次袭击。但其中一些抗议者表示，他们还会再次对城堡进行袭击。

阿里齐说：“太疯狂了。人们如果想要更多的民主，应该从尊重他人的财产开始。”他透露，许多示威者试图穿越一些私人土地冲击布雷冈松堡。

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目前尚不清楚马克龙是否真的在布雷冈松堡中，但从理论上来说，马克龙应该不在城堡当中。不过，马克龙也拒绝向外界透露自己和妻子将会在哪里度过圣诞假期。据报马克龙此前还取消了原定在比利牛斯山滑雪的计划。