1月24日出狱‧锺万学吁不要接风 因亵渎宗教入狱的前雅加达华裔省长钟万学确定于明年1月24日获释。他透过友人转达，希望支持者不要举行任何迎接活动，他只想简简单单地离开监狱。

（印尼‧雅加达29日讯）因亵渎宗教入狱的前雅加达华裔省长锺万学确定于明年1月24日获释。他透过友人转达，希望支持者不要举行任何迎接活动，他只想简简单单地离开监狱。

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锺万学在雅加达省长任内大力改革，拆除红灯区、整治河川与扫除贪腐，获得民众好评。

印尼《点滴新闻》（Detik）报道，印尼司法人权部监狱司司长思丽表示，今年圣诞节，司法人权批准多名基督徒囚犯的减刑决定，其中包括锺万学。思丽确认，锺万学将于明年1月24日获释。

锺万学担任省长期间的副省长查罗特转达钟万学的意见表示，锺万学不希望支持者进行任何迎接他出狱的活动，锺万学已经为获释后安排许多活动，包括接受媒体采访。

查罗特说，锺万学还有一些私事需要处理，他也计划在国内外论坛发表演讲。

至于锺万学出狱后是否重返政坛？好友们多持保留态度。锺万学的好友、民族复兴党副秘书长丹尼尔表示，锺万学曾说过不再投入政治，将专注于生意和家庭。希望锺万学再度回到社会并与家人团聚。